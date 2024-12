Protezione Civile: i gruppi di Castello Brianza e La Valletta entrano nelle scuole

Far comprendere il valore di essere volontari e l’importanza di farsi trovare preparati in caso di emergenza

Coinvolti gli alunni di quinta elementare, il progetto prosegue in primavera con la scuola secondaria di 1° grado

LA VALLETTA BRIANZA – Tra i mesi di ottobre e dicembre i volontari dalla divisa giallo-arancione hanno coinvolto gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di Rovagnate, Perego e Castello di B.za in una speciale di lezione. La Protezione Civile è entrata a scuola per far comprendere ai piccoli concittadini il valore di essere volontari e l’importanza di farsi trovare preparati in caso di emergenza.

I Gruppi Comunali di La Valletta Brianza e di Castello di Brianza hanno trascorso una mattina insieme agli alunni, studiando il sistema nazionale di Protezione Civile e soprattutto apprendere come comportarsi in caso di incendio, terremoto o alluvione. Nello specifico gli alunni hanno analizzato la segnaletica e i percorsi di esodo del proprio edificio scolastico studiando le planimetrie e individuando estintori e manichette antincendio.

Ma quest’anno la Protezione Civile ha voluto aggiungere un ulteriore tassello: il gruppo di Monza Soccorso (http://nuke.monzasoccorso.net) che è specializzato nel rischio idraulico e nelle tecniche di soccorso durante l’emergenza acquatica alluvionale è stato invitato a presentarsi ai piccoli della scuola dell’Infanzia di La Valletta Brianza. Questo perché i docenti credono che la prevenzione del rischio e la sicurezza devono far parte della vita di ogni cittadino, fin dai primi anni della propria convivenza a scuola.

“Il sodalizio con la Protezione Civile di Monza Soccorso ha permesso poi di avviare una raccolta fondi a favore della città di Bagnacavallo (Ravenna), in Emilia Romagna, colpita da ben tre alluvioni negli ultimi due anni – ha detto Mirko Ceroli docente referente del progetto “La Protezione Civile siamo anche noi” -. Il progetto prosegue in primavera con la scuola secondaria di 1° grado sempre in collaborazione con i Gruppi Comunali di Protezione Civile, i Comuni e le associazioni di soccorso e del territorio (Alpini, Carabinieri in congedo, Vigili del Fuoco…); tutto ciò perché le attività previste fanno parte di un progetto che è tra gli assi formativi portanti dell’ Offerta Formativa dell’Istituto di La Valletta B.za quindi finanziato e supportato dai comuni coinvolti. L’Istituto inoltre fa parte di una rete a livello provinciale che si rapporta con la Provincia e la Regione e che stimola le Scuole a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza. La Protezione Civile siamo anche noi!”