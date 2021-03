Rete Wind Tre in down: problemi e disagi nel Meratese

Il disservizio ha riguardato diversi Comuni del Meratese tra ieri sera e oggi, venerdì

Tanti gli studenti che non sono riusciti a seguire le lezioni in Dad così come i lavoratori in smart working che hanno potuto lavorare a singhiozzo

MERATE – Studenti e professori impossibilitati a svolgere la Dad, didattica a distanza; professionisti e lavoratori in lavoro in smart working o in ufficio rimasti scollegati dai siti e dai portali utilizzati per lavoro. Ha creato parecchi problemi e disagi il down registrato tra il pomeriggio di ieri, giovedì e la mattina di oggi, venerdì, alla rete Wind Tre.

Dal tardo pomeriggio di ieri infatti si sono registrati molti problemi di collegamento alla rete internet e anche al servizio di telefonia effettuato dalla compagnia telefonica con gli utenti in difficoltà a poter navigare in rete e a effettuare delle semplici telefonate. Un problema che, purtroppo, è continuato anche nella mattinata odierna con il servizio che continuava ad andare e venire senza riuscire a garantire un collegamento continuativo, soprattutto per quanto riguardava la linea web.

La conseguenza è stata che molti studenti e professori si sono visti costretti a rinunciare alle lezioni in dad. Fortunatamente nel primo pomeriggio il problema sembra essersi risolto con il ripristino del servizio. Il malfunzionamento della rete ha riguardato l’area compresa tra Merate e Cernusco mentre sono stati segnalati problemi anche ieri a Olgiate e La Valletta Brianza.