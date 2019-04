Verrà preso in affitto l’appartamento limitrofo per creare un’emeroteca e aule dedicate allo studio

Il nuovo investimento è stato fatto dall’Unione dei Comuni, mentre Santa Maria Hoè si occuperà dei lavori sull’attuale immobile

SANTA MARIA HOE’ – “Era un punto del nostro programma elettorale. E sono contento di vederlo realizzato”. Non nasconde la sua soddisfazione il sindaco Efrem Brambilla nell’annunciare l’ampliamento della biblioteca comunale, che potrà ospitare finalmente anche delle sale per la lettura e lo studio.

I locali di via Corsia Mercato verranno infatti ampliati grazie all’affitto di un appartamento situato di fianco all’attuale sede della biblioteca.

“Creeremo spazi per lo studio e la lettura”

”In questo modo potremo creare anche un’emeroteca dando la possibilità ai fruitori di leggere in tutta tranquillità giornali e riviste. E’ un servizio, quello degli spazi legati alla lettura, che prima non c’era e che siamo ben contenti di offrire. Già oggi la nostra biblioteca è molto apprezzata e funziona bene. Con questo ampliamento la renderemo ancora più efficiente e all’altezza delle aspettative della popolazione”. L’intervento di ampliamento della biblioteca verrà finanziato attraverso l’Unione dei Comuni della Valletta e sarà seguito dallo stesso Brambilla in qualità di assessore ai Lavori pubblici e al patrimonio.

Lavori per 7.100 euro come Unione dei Comuni

L’immobile preso in affitto è composto da due locali interni, un portico esterno dotato di una piccola tettoia e di un magazzino nello scantinato che servirà da deposito. Nella parte esterna verrà posizionata anche una panchina per la lettura.

“Sono previsti interventi per 7.900 euro per creare, all’interno delle nuove aule studio, la uova linea telefonica con collegamento a internet e il Wi-Fi. Previsto anche un nuovo impianto elettrico, con lampade a soffitto a led. I tavoli per la lettura dei libri saranno forniti di prese a scomparsa corrente ed usb, ancorate al tavolo stesso. Verranno acquistati inoltre degli scaffali a parete da biblioteca per libri”.

Lavori per 7.100 euro finanziati da Santa Maria Hoè

Il Comune di Santa Maria Hoè ha già presentato una variazione al bilancio per effettuare lavori sull’immobile attuale, di proprietà del Comune. 7100 gli euro stanziati per diversi lavori. Dall’impianto di rilevazione dei fumi alle luci di emergenza, passando per la modifica dell’ingresso con la posa di un maniglione antipanico all’incassettatura della caldaia e altri piccoli lavori edili generali. I lavori inizieranno al più presto, una volta terminate le procedure di gara appena iniziate.