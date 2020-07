Santa Maria Hoè, basta incidenti sulla Sp 58: affidato il progetto sull’incidentalità

Il progettista Valsecchi dovrà stilare una lista di priorità da cui partire per la messa in sicurezza della Sp 58

Il Comune aveva vinto il bando regionale sull’incidentalità: “Grazie all’accordo con le altre Polizie locali inizieranno anche più controlli sulla strada”

SANTA MARIA HOE’ – Valutare dove e come intervenire, definendo gli interventi a cui dare la priorità. L’amministrazione comunale ha affidato all’ingegner Massimiliano Valsecchi l’incarico di elaborare il progetto relativo alla messa in sicurezza delle strade più pericolose del paese.

94mila euro dalla Regione

Il Comune di Santa Maria Hoè ha infatti vinto alcuni mesi fa un bando regionale sull’incidentalità, ricevendo un contributo di quasi 100mila euro (94.500 euro per l’esattezza) per interventi volti ad aumentare la sicurezza di pedoni e veicoli sulla strada provinciale 58. Proprio su via Papa Giovanni XXIII il Politecnico di Milano aveva infatti realizzato uno studio completo sull’incidentalità, contribuendo così alla predisposizione, in partnerariato con la Provincia, del progetto premiato dal bando della regione.

Più controlli grazie all’accordo delle polizie locali

Ora, con l’affidamento dei lavori all’ingegner Valsecchi, l’iter entra nella fase esecutiva, come spiega il sindaco Efrem Brambilla: “Abbiamo già effettuato diversi sopralluoghi lungo la Sp 58 al fine di stilare una lista di priorità sulle criticità su cui intervenire tempestivamente. Nei mesi scorsi abbiamo già lavorato sulla sensibilizzazione della popolazione e posizionato i cartelli per invitare gli automobilisti alla prudenza. Lavoreremo anche sul potenziamento dei controlli grazie all’accordo con le polizie locali di Colle e Galbiate e la polizia provinciale”.

Grazie al contributo della Regione si potranno realizzare anche degli interventi strutturali per ridurre la velocità e mettere in sicurezza una strada teatro, troppo spesso, di incidenti. L’amministrazione ha messo a bilancio per questi lavori poco più di 200mila euro.