Santa Maria Hoè: il 15 l’intitolazione di una via all’indimenticato don Carlo Turrini

Il sacerdote è stato parroco del paese dal 1978 al 2009 lasciando una bellissima testimonianza di servizio

L’amministrazione comunale ha già intitolato a lui il parchetto antistante le scuole mentre la scuola dell’infanzia gli ha dedicato il salone

SANTA MARIA HOE’ – Inaugurazione domenica 15 settembre, in occasione della festa di Santa Maria Hoè, della via intitolata a don Carlo Turrini, indimenticato parroco del paese dal 1978 al 2009. La cerimonia avverrà alle 11 subito dopo la messa: la via delle scuole Ronchetto prenderà il nome dello storico sacerdote che tanto ha dato alla comunità del paese.

Il sindaco Efrem Brambilla spiega: “In questi ultimi anni abbiamo già intitolato a Don Carlo Turrini il parco ubblico antistante le scuole, che comprende la Pista ed il parchetto in cui vi si trova anche la Baita sede degli Alpini della Sezione San Genesio ed il salone dell’infanzia Gorizia (quest’ultimo su proposta del Cda della scuola stessa). Questi luoghi frequentati dai più piccoli contribuiranno a mantenere vivo il ricordo di don Carlo presso le generazioni future e tra i più giovani che purtroppo non hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

Tante le qualità e i valori trasmessi nei 32 anni trascorsi alla guida della parrocchia di Santa Maria Hoè: “Ha saputo trasmettere senso civico e creare senso di appartenenza alla comunità, dando una forte identità al nostro paese: ci faceva sentire parte di un tutto, di una collettività e di una famiglia. Anche quando ha lasciato la parrocchia ha continuato a seguire ognuno di noi, il suo “slancio” si vede ancora oggi nelle persone e la sua impronta è rimasta in paese. Per i cittadini di Santa Maria don Carlo non è stato solo un Parroco, don Carlo era tutti noi”. Da qui la speranza del sindaco: “In futuro, accedendo a questi luoghi, ci piacerebbe che i più giovani si domandino chi era don Carlo, chiedendolo ai propri genitori”.