Santa Maria Hoè: riaprono i parchi pubblici. Isola pedonale in Corsia Mercato nel fine settimana

L’amministrazione comunale ha deciso di venire incontro alle attività commerciali

Un occhio di riguardo anche ai più piccoli: prevista la distribuzione delle mascherine

SANTA MARIA HOE’ – Un occhio di riguardo ai più piccoli e al tessuto economico e commerciale del paese. E’ questa la direzione tracciata per la fase 3 dall’amministrazione comunale di Santa Maria Hoè, paese covid free da un mese. Nel complimentarsi con i propri concittadini per come è stata affrontata in questi mesi l’emergenza sanitaria, il sindaco Efrem Brambilla ha voluto anche parlare di come affrontare l’imminente estate con un occhio di riguardo, in particolar modo, per i bambini, conscio che proprio i più piccoli stanno sopportando ancora oggi il peso maggiore delle ultime restrizioni rimaste.

Riaprono i parchi

Da domani, venerdì 12 giugno, verranno riaperti tutti i parchetti del paese (Parco don Carlo Turrini (pista, parchetto Alpini), area cani e tutte le altre aree verdi attrezzate. “Abbiamo organizzato un servizio giornaliero di sanificazione delle panchine e delle attività di controllo. Stiamo organizzando altresì l’apertura dei giochi dei rispettivi parchi. Ad oggi, date le restrizioni in vigore, richiederebbero maggiori attività di controllo specifiche e sanificazioni continue dopo ogni singolo utilizzo del gioco”.

Centri estivi

Quanto ai centri estivi, è stato predisposto un sondaggio (https://forms.gle/seu6qY7C1fi8bFPv7) per raccogliere, entro domenica 14 giugno, informazioni che permettano di conoscere la reale richiesta delle famiglie mentre la scuola dell’infanzia Gorizia ha presentato delle proposte per i centri estivi per l’infanzia (età dai 3 ai 6 anni).

Proprio a dimostrazione di questa vicinanza ai più piccoli, l’amministrazione comunale ha previsto una distribuzione, porta a porta, dalla prossima settimana delle mascherine baby (misura piccola e media) colorate per bambini dai 3 agli 11 anni.

La scuola

Da oggi è inoltre possibile iscriversi ai servizi ristorazione, trasporto, piedibus, pre e post scuola per l’anno scolastico 2020-2021, anche se il sindaco ha precisato di essere in attesa delle disposizioni definitive circa i limiti imposte a questi servizi. “Settimana prossima ci incontreremo con la dirigenza dell’Istituto Don Piero Pointinger per programmare tutti i lavori e tutti gli accorgimenti necessari richiesti per la riapertura delle scuole per il prossimo anno scolastico”.

Isola pedonale lungo Corsia Mercato

Tante novità, quelle riguardanti i più piccoli, che vanno di pari passo con quelle previste per le attività commerciali. “Stiamo organizzando un’isola pedonale nella caratteristica Corsia Mercato per i pomeriggi estivi di sabato e domenica. A partire da sabato 20 giugno e sino ad ottobre, nei weekend dalle 14 alle 21, chiuderemo via Corsia Mercato al traffico veicolare e permetteremo ai bar di utilizzare la strada pubblica rimasta libera per la posa di tavolini, ombrelloni all’aperto e strutture di carattere temporaneo per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cibi e bevande”. Un modo, quest’ultimo, per coniugare il distanziamento fisico con la possibilità di stare all’aperto a consumare cibi e bevande.

Esenzione della Tosap

Non solo. Perché l’amministrazione comunale ha deciso di esentare le attività che usufruiranno di questi spazi dal pagamento della Tosap. “E’ nostra intenzione, e lo faremo con una prossima delibera, di non far pagare l’occupazione di suolo pubblico a tutti i 25 ambulanti che compongono il mercato di Santa Maria Hoè, per il periodo in cui tali commercianti non hanno potuto esercitare la propria attività”. Posticipate, inoltre, le scadenze di Imu e Tari. “Vorremmo anche non far pagare la Tari (tassa sui rifiuti), per i mesi di chiusura forzata, alle imprese che non hanno potuto lavorare. Per questo non abbiamo applicato l’avanzo di amministrazione sulle opere pubbliche, che verrà invece utilizzato per la copertura di questa riduzione delle tasse, che non sarà a pioggia, ma mirata e calibrata”.

Comune e biblioteca

L’amministrazione comunale si è anche adoperata per dotare tutti gli uffici delle barriere in plexiglas e installare i nuovi videocitofoni nelle varie sedi dell’Unione. “Stiamo progettando la riapertura delle sale civiche con una nuova disposizione ed un numero massimo di posti a sedere. La biblioteca al momento resta aperta ancora con un servizio di prenotazione take away. Tuttavia stiamo riscontrando una bassa affluenza della popolazione più anziana, per cui nei prossimi giorni partirà un servizio di consegna a domicilio dei libri per gli over 65 e pianificheremo la riapertura completa del servizio”.

Contrasto alle povertà

Quanto al tema delle politiche di contrasto alla povertà è prevista una seconda consegna di buoni spesa verso coloro che ne risultano idonei ed hanno già ottenuto pacchi alimentari e buoni spesa nel periodo dell’emergenza. Verranno utilizzate questa volta anche le risorse donate dai cittadini sul nostro conto corrente.

“Ringrazio i cittadini che hanno effettuato queste donazioni economiche sul conto corrente dedicato alla raccolta fondi finalizzata agli interventi di sostegno alimentare destinati alle famiglie più colpite economicamente da questa emergenza. Ricordo che le donazioni possono essere ancora effettuate tramite bonifico, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT24 M056 9665 5900 0006 6021 X13 – Banca Popolare di Sondrio – filiale di Pescate, intestato a “Emergenza COVID-19 – Unione dei Comuni Lombarda della Valletta”. Causale della donazione “solidarietà alimentare”.”.