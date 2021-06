L’intervento sull’antica via è stato reso possibile grazie a un contributo del Gal 4 Parchi

“Da piccolo vedevo la frana lungo la via del Bordeà e dicevo che da grande l’avrei sistemata. E così è stato”

SANTA MARIA HOE’ – “Quando ero piccolo, vedendo la frana lungo via del Bordeà, dove venivo spesso a passeggiare, dicevo che da grande, come sindaco, l’avrei sistemata. E così è stato”. Non nasconde la propria soddisfazione il primo cittadino Efrem Brambilla al termine di un importante intervento di riqualificazione lungo via del Bordeà, l’antica strada che collega Tremonte sia alla località Mirabella che alla Ca’ di Andreino, attraversando il torrente Molgora, sul famoso ponte del Bordeà.

Grazie alla partecipazione al bando indetto dal Gal 4 Parchi inerente la prevenzione dei danni alle foreste del programma di sviluppo rurale, l’amministrazione comunale ha ricevuto un contributo di 42 mila euro riuscendo così a portare avanti un importante intervento di valorizzazione territoriale e ambientale sull’antica via del Bordeà del valore complessivo di 63mila euro.

“Sono stati interventi corposi grazie ai quali è stato possibile ripristinare la zona franata, sistemare i muri a secco e creare delle cuneette per lo scolo delle acque meteoriche – spiega Brambilla – . Non solo, ma abbiamo ripristinare l’antico acciottolato, ricreandolo dove non è stato più trovato del materiale”. L’intervento ha riguardando anche la zona dove sorge il ponte, con la sistemazione del selciato di fondo e del guado.

Non si tratta dell’ultimo intervento su questa antica strada di collegamento. “A breve inizieranno altri lavori grazie a un nuovo contributo, questa volta regionale, pari a 30mila euro. Abbiamo già effettuato il sopralluogo con ingegnere, responsabile dell’ufficio tecnico e geologi. In questo modo sarà possibile garantire una manutenzione costante lungo questo tragitto”.

Sono molte infatti le persone che utilizzano via del Bordeà per un’escursione nel verde a piedi o in bici: l’obiettivo dell’amministrazione è rendere quindi sempre più attrattivo e sicuro questo splendido ambiente naturale.