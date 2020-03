Santa Maria Hoè, tre morti in un giorno: il messaggio del sindaco

Oggi il momento di silenzio per piangere tutte le vittime del coronavirus

Il sindaco si rivolge ai cittadini in questo momento di dolore: “Vi sono vicino. Per voi ci sono sempre”

SANTA MARIA HOE’ – “Non vi dimenticheremo. Niente potrà cancellarvi”. Sono parole cariche di tristezza e dolore quelle pronunciate dal sindaco Efrem Brambilla nel video messaggio pubblicato per stringersi virtualmente intorno alla sua cittadinanza, colpita e provata in questi giorni di emergenza covid 19. La piccola comunità di Santa Maria Hoè ha contato tre morti in un solo giorno. Un dolore immenso a cui si aggiunge quello di non poter dare ai propri cari un degno saluto.

“Purtroppo i defunti di queste settimane non possono essere ricordati come si deve. Per questo ho chiesto la possibilità di presenziare come sindaco per rappresentare tutti i cittadini e coloro che non possono essere presenti perché in quarantena. Attendo le risposte ufficiali. In ogni caso, al termine di tutta questa storia faremo una cerimonia solenne in cui li ricorderemo tutti”. Oggi alle 12 verrà celebrato il minuto di silenzio per le vittime del coronavirus esponendo anche le bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto per i morti e di solidarietà per le famiglie colpite da questa disgrazia.