Santa Maria Hoè: un flash mob musicale per stare vicini ma lontani

Il sindaco ha voluto affiggere anche dal Municipio uno striscione con scritto “Andrà tutto bene”

Ieri sera tanti semplici cittadini hanno voluto suonare i loro strumenti preferiti per dare vita al flash mob musicale contro il coronavirus

SANTA MARIA HOE’ – Hanno risposto in tanti, ognuno con la sua musica e il suo strumento preferito. Ha riempito di calore e solidarietà l’atmosfera il flash mob sonoro promosso ieri sera, domenica, intorno alle 19.30, a Santa Maria Hoè. Tante persone hanno risposto all’appello lanciato dal sindaco Efrem Brambilla: “Aprite le vostre finestre e fate uscire un po’ della vostra buona musica. Anche nelle frazioni. Riempiamo di note musicali Santa Maria Hoè! Anche se siamo rinchiusi nelle nostre mura siamo sempre vivi” ha detto il primo cittadino, convinto sostenitore dell’importanza di restare vicini in questi giorni in cui il coronavirus ci costringe a restare fisicamente lontani l’uno dall’altro.

Proprio per dimostrare la vicinanza del Comune all’intera popolazione, Brambilla ha voluto affiggere fuori dal Comune lo striscione con la scritta “Andrà tutto bene”. Un messaggio di positività e speranza che già diversi cittadini avevano affisso fuori dai propri cancell e dai balconi. “Sono giorni difficili, in cui ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte”. L’amministrazione comunale ha anche predisposto dei controlli sulle strade al fine di vigilare sul rispetto dei provvedimenti inseriti nel decreto anti contagio.

Il sindaco ha anche creato un gruppo Facebook Emergenza Coronavirus-Tutti quelli che fanno consegna a domicilio-Meratese con l’obiettivo di combattere, restando a casa, il diffondersi del coronavirus.