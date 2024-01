Servizio civile: tre posti nella Croce Rossa Merate

I giovani operatori volontari potranno occuparsi dei trasporti sanitari e delle attività socio-assistenziali

Domande entro il 15 febbraio per aderire al servizio civile con la Cri Merate

OLGIATE – Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana offre l’opportunità a tre ragazzi dai 18 ai 28 anni di trascorrere l’anno del servizio civile universale nell’associazione con sede a Olgiate Molgora. La Cri di Merate ha infatti aderito al progetto “Servizi di trasporto integrati per la salute in Nord Italia” scelto e finanziato dal dipartimento per le politiche giovanili.

I tre posti disponibili nel sodalizio prevedono un impegno di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e un rimborso di 507,30 euro mensili. Gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione entro il 15 febbraio 2024 attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) indicata sul sito www.crimerate.it

I giovani, dopo aver superato un corso di nozioni teoriche e pratiche, si occuperanno principalmente dei trasporti sanitari con autovetture e ambulanze, del presidio del centralino per la raccolta delle richieste di servizi e delle attività socio-assistenziali del Comitato locale. L’anno di volontariato inizierà da settembre 2024.

Maggiori informazioni per aderire al progetto sono disponibili al link www.crimerate.it/servizio-civile/