“Sos adolescenti”: Alberto Pellai ospite a Merate il 15 aprile

L’importante appuntamento è in programma lunedì 15 aprile nell’aula magna del liceo Agnesi e istituto Viganò

Alberto Pellai parlerà di educazione alle emozioni, agli affetti e alla sessualità dei figli

MERATE – Alberto Pellai, medico chirurgo, specialista in psicoterapia cognitivo-comportamentale e scrittore, ospite in città lunedì prossimo, 15 aprile alla seconda serata del progetto “Sos adolescenti – Identità di genere, affettività e sessualità” organizzato dall’associazione DietroLaLavagna nell’aula magna Borsellino del liceo Agnesi e dell’istituto Viganò.

Autore del libro “Le parole non dette” su cui si basa il progetto “Porcospini” per la prevenzione dell’abuso sessuale nell’infanzia promosso anche all’interno dell’istituto comprensivo di Merate (è rivolto alle classi quarte), Pellai sarà chiamato ad affrontare un tema interessante e complesso come quello dell’educazione alle emozioni e alla sessualità, partendo dall’identità di genere. Un tema quest’ultimo, di cui ha parlato anche Elena Buday, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva e membro del Minotauro di Milano, durante l’incontro dello scorso 26 marzo volto ad approfondire anche la tematica degli adolescenti fluidi.

L’incontro di lunedì prossimo, con inizio alle 20.30, intitolato “Vero uomo o uomo vero? educare alle emozioni, agli affetti e alla sessualità i nostri figli”, fornirà l’occasione a Dietro la lavagna di raccogliere le iscrizioni all’associazione (costo 10 euro). Per partecipare è necessario prenotarsi sulla piattaforma eventBrite al link: https://albertopellai-merate.eventbrite.it

“Queste conferenze vogliono essere un aiuto per le famiglie di adolescenti che si sentono quanto mai spaesate ad affrontare questi temi nella solitudine familiare o sul web in cui spesso si cercano risposte facili” puntualizzano dal direttivo del sodalizio presieduto da Maria Rosa Panzera.