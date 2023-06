Torna Montevecchia da bere con il consorzio Terre Lariane

Appuntamento sabato 10 giugno dalle 17 in alta collina a Montevecchia

Un percorso enogastronomico al tramonto con dieci tappe

MONTEVECCHIA – Un percorso al tramonto in alta collina, tra cantine, vigne e punti panoramici, una suggestiva passeggiata che ogni anno presenta delle novità: vini , prodotti e produttori che si innovano e nascono. E’ tutto pronto per Montevecchia da bere, manifestazione promossa dal consorzio vini IGT Terre Lariane diventata di riferimento per tutti gli appassionati del nostro territorio e dei buoni prodotti agricoli locali.

L’appuntamento è per sabato 10 giugno con un percorso enogastronomico che proporrà due spumanti, 3 vini bianchi , 4 rossi e un vino passito accompagnati da verdure bio, salumi e gli immancabili formaggi di latte vaccino e caprino in tutte le loro migliori produzioni.

A chiudere la tradizionale torta paesana fatta tutta da ingredienti locali , con il grande contributo del cioccolato di Marco Colzani.

A metà percorso in piazzetta (Largo Gaetana Agnesi) suonerà dal vivo un trio Blues & Jazz mentre al termine, allo Stappone finale, che quest’anno sarà al parcheggio del Municipio, musica Folk degli WaddaFolk e “streetfood agricolo”!

Anche quest’anno è previsto il numero chiuso: le prevendite, a 30 euro, sono disponibili online: per ulteriori info: pagine facebook e Instagram Consorzio Vini IGT Terre Lariane e pagina ufficiale facebook Montevecchia da Bere.

Le stappe 2023

CASSA in alta collina, Parcheggio della Cappelletta

apertura 17.00 chiusura ore 20.00

NAVETTA DALLE 4 STRADE dalle ore 16.45 – prima corsa

STAPPA 1 – LE TERRAZZE

TERRAZZE Brut – metodo classico 36 mesi

PAOLO AMATO – Insalata primaverile BIO con crostone di pane della Baga

STAPPA 2 – LE VECCHIE MINIERE

VIGNE CASATI – Brut metodo classico 18 mesi

Zappa sul piede – Vaniglia cotto, da allevamento di maiali allo stato brado

STAPPA 3 – SAN BERNARDO

RUNCH – Vegia 2021 (chardonnay e Riesling)

Maggioni Raffaele – I furmagìt!

STAPPA 4 – CANTINA CARLAMBROEUS

CONCORDIA – Socho 2021 – Chardonnay

RISTORANTE Carlambreous : Riso con verdure dell’orto e magatello affumicato gli agrumi

STAPPA 5 – BUSA DI COMM

SALA AGRICOLTURA – Sciura 2022 (chardonnay)

LATTE e TERRA Sol Rendena (stagionato vaccino) e cacciatorino

STAPPA 6 – IL BALCONE DI MONTEVECCHIA

CASCINA BELLESINA Pinot nero 2022 e

pasta di salame di Pecora Brianzola

MUSICA Jazz in Piazzetta

STAPPA 7 – LA PIAZZETTA

TENUTA MONTECCHIO Rosso del forte 2021 (Merlot)

BRAMBILLA NICOLA – Formaggella morbida di capra semistagionata

STAPPA 8 – LA VALBISSERA

LOCOTOCCO – Rosso 2022 (Merlot e Pinot nero)

GHEZZI F.lli – Formaggino Fresco alle erbe e Roncaglione riserva 20 mesi

STAPPA 9 – LE PREALPI

MAGGIONI – Colombè barrique 2020 (Merlot)

Casati Formaggi – Latteria 3 mesi e focaccia Valcurone con crescenza e rosmarino

STAPPA 10 – CA’ NOVA

LA COSTA – Calido 22 (Moscato rosso passito)

Marco Colzani – torta paesana con latte e pane della Valle del Curone e cioccolato al rosmarino

STAPPONE – Parcheggio Municipio

Musica FOLK: WADDAFOLK

In vendita:

BAGAGGERA – Pizze/focacce/frittate e torte salate

LA COSTA – Mondeghini con salsa verde

TAMANDI – La michetta con salame e caprino

COMI – I dolci

BIRRA – Cascina Don Guanella

VINI – In mescita i vini delle stappe

CHIUSURA EVENTO ORE 24.00