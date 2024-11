Traghetto e vin brulé domenica con la Pro Loco di Imbersago

L’originale proposta lanciata dalla Pro Loco di Imbersago per domenica 24 novembre

Il traghetto di Imbersago è candidato ai luoghi del cuore Fai

IMBERSAGO – Traghetto e vin brulè per rendere ancora più speciale l’attraversata dell’Adda a bordo della storica imbarcazione leonardesca. L’accattivante proposta porta la firma della Pro Loco di Imbersago che ha deciso di garantire il servizio di funzionamento del traghetto anche per domenica 24 novembre per accompagnare turisti e curiosi da una sponda all’altra del fiume Adda.

Il servizio sarà garantito dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Non solo. Per accogliere al meglio i visitatori, i volontari della Pro Loco hanno pensato di offrire ai passanti la bevanda invernale per eccellenza: il vin brulé!

Il sostegno ricevuto in queste settimane da oltre 14.000 persone che hanno votato il Traghetto come “Luogo del Cuore” del FAI, ha senz’altro riscaldato il cuore della Pro Loco di Imbersago, che ha deciso di ricambiare.

Dalle 15 di domenica pomeriggio sarà, quindi, possibile attraversare il fiume Adda e sorseggiare dell’ottimo vin brulé. “Un’esperienza unica, che unisce la valorizzazione del territorio ad un momento di leggerezza e allegria, che speriamo possa avvicinare tanti cittadini e visitatori” commentano i soci della Pro Loco di Imbersago.