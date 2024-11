Luoghi del Cuore del FAI, il traghetto di Leonardo Da Vinci al primo posto della classifica in Lombardia

Ecco la classifica in Lombardia

Si vota fino al 10 aprile 2025 su iluoghidelcuore.it

LECCO – A oggi il luogo in Lombardia al primo posto della classifica provvisoria (classifica provvisoria completa su www.iluoghidelcuore.it) è il Traghetto di Leonardo da Vinci, simbolo di Imbersago, che ha storicamente prestato servizio come importante collegamento tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia fino alla fine del XVIII secolo.

Si ipotizza che Leonardo da Vinci abbia progettato o perfezionato questo traghetto durante il suo soggiorno a Vaprio d’Adda, tra il 1506 e il 1507, con un disegno datato 1513 incluso nel Codice Windsor. Il sistema funziona grazie a un cavo d’acciaio teso tra le due sponde, sfruttando la corrente del fiume per il movimento, rendendo superfluo un motore. Questo traghetto ha rappresentato un mezzo vitale per il trasporto di merci e persone, e continua a operare oggi, offrendo attraversamenti in un contesto naturale di straordinaria bellezza. Il progetto di Leonardo coincide con l’inizio della gestione del porto di Imbersago da parte della famiglia Landriani, che, nel 1512, ottenne i diritti di traghettamento. Nel corso del tempo, la gestione passò a diverse famiglie fino a diventare comunale.

Proprio l’amministrazione comunale ha scelto di candidare il traghetto al censimento de “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI perché è l’unico esemplare funzionante al mondo, un autentico patrimonio storico e culturale da preservare.

A livello nazionale, il Traghetto di Leonardo Da Vinci si trova all’11° posto (QUI LA CLASSIFICA)