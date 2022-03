Ucraina, la Croce Rossa di Merate lancia una raccolta di farmaci

Nelle farmacie aderenti la raccolta farmaci promossa dalla Croce Rossa di Merate

I farmaci raccolti saranno trasportati in Ucraina dove opera il comitato internazionale della CRI

OLGIATE – Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana lancia una campagna di raccolta farmaci straordinaria per sostenere la Croce Rossa Ucraina, i cui volontari stanno lavorando senza sosta alla luce dell’intensificarsi delle violenze e della conseguente emergenza umanitaria nel Paese.

Nelle farmacie e parafarmacie del territorio meratese che hanno aderito all’appello della CRI di Merate, da oggi sarà possibile acquistare farmaci e medicazioni che verranno successivamente inviati in Ucraina. I cittadini interessati possono comprare medicinali o materiali sanitari segnalati dall’associazione (tra cui, ad esempio, paracetamolo e ibuprofene in compresse) e lasciarli al farmacista che provvederà a conservarli correttamente fino al ritiro da parte dei volontari del Comitato locale.

Le medicine e i dispositivi sanitari saranno quindi spediti in Ucraina dove la Croce Rossa sta intervenendo sia nelle aree di confine nell’ovest del paese, aiutando le centinaia di migliaia di persone in fuga, sia nelle aree attualmente sotto attacco militare Croce Rossa Ucraina si è attivata fin da subito in operazioni di assistenza umanitaria alla popolazione, tra cui attività di primo soccorso, distribuzione di beni primari, supporto socio-sanitario e psicologico, servizi di facilitazione delle riunificazioni delle famiglie che sono state separate dal conflitto.

Le farmacie aderenti:

“Il Comitato Internazionale di Croce Rossa – spiegano dall’associazione – è anch’esso presente nel territorio nazionale, in particolare nelle aree dell’est Ucraina, dove fornisce supporto tecnico e logistico agli ospedali e alle strutture civili essenziali danneggiati dal conflitto, come anche promuove a livello diplomatico il rispetto e l’applicazione del diritto internazionale umanitario”.

Per ragioni di sicurezza e di tracciabilità, i farmaci donati dovranno essere nuovi e acquistati direttamente nel punto vendita aderente. Verranno inoltre accettati solo i medicinali i cui principi attivi sono indicati nella lista a disposizione di ogni farmacia e parafarmacia.

Si ricorda inoltre che è attiva una raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto, la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nelle nazioni confinanti, a cui è possibile aderire visitando il sito dona.cri.it/emergenzaucraina o inviando un SMS o chiamando da rete fissa il numero 45525