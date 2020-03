“Un piccolo contributo per un grande gesto”: parte da una famiglia la raccolta fondi pro Mandic

Partita la campagna di raccolta fondi “Mandic Merate, aiutiamo il nostro ospedale!”

Bonfanti: “Ognuno di noi può fare la sua parte in questo momento di difficoltà”

MERATE – Una raccolta fondi partita da una famiglia robbiatese che ha a cuore l’ospedale Mandic di Merate. E’ iniziata da poche ore la campagna “Mandic Merate, aiutiamo il nostro ospedale!” organizzata per contribuire e dare un segnale di vicinanza al presidio di via Cerri. A promuoverlo la famiglia capitanata da Massimiliano Bonfanti.

“Siamo originari di Merate e ora viviamo a Robbiate” puntualizza il quarantenne. “Lunedì sera, sull’onda delle notizie sentite in tv e delle continue ambulanze che ho udito transitare in strada abitando vicino al Mandic, ho deciso di contribuire ad una raccolta fondi organizzata per un noto ospedale milanese. Dopo averlo fatto, con mia moglie ci siamo chiesti perché non sarebbe stato possibile crearne una anche per il nostro Mandic, dove per di più tutta la mia famiglia è nata”.

Da qui è nata l’idea di attivare una raccolta fondi sulla nota piattaforma web Go Found Me. I risultati si sono fatti vedere subito con continue donazioni: questa mattina, mercoledì, è già stata raggiunta la somma di 7.500 euro.

“Non siamo professionisti sanitari, siamo una famiglia come tante che si è attivata per contribuire anche con poco. Crediamo che tutto parta dal piccolo di ognuno di noi, che spesso sottovalutiamo il potere che è nelle nostre mani e deleghiamo tutto “agli altri”. Ebbene, questo è il momento di contribuire e dare un segnale di vicinanza al nostro territorio. In questa periodo di grande incertezza, quello che possiamo fare è sostenere chi è in prima linea a combattere tutti i giorni per restituire la pace ed una vita serena a tutti noi. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può aiutare il nostro ospedale a superare, concretamente, questa difficile prova”.

La famiglia Bonfanti ha già preso contatti con la direzione sanitaria del Mandic per ricevere l’Iban su cui indirizzare il 100% di quanto raccolto. “Ognuno di noi può, con un piccolo contributo, effettuare un grande gesto”.

Ecco il link per sostenere la raccolta fondi pro Mandic: https://www.gofundme.com/f/ospedale-mandic-merate?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet