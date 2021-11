Unione della Valletta: al via la vaccinazione antinfluenzale con 370 dosi

Il servizio è promosso dall’Unione dei Comuni nel salone sotto l’ex asilo di Rovagnate

Da fissare la seconda data di vaccinazioni in base alla disponibilità dei vaccini

LA VALLETTA / SANTA MARIA HOE’ – Al via da oggi, sabato 20 novembre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale per i Comuni di La Valletta Brianza e Santa Maria Hoè, promossa dall’Unione dei Comuni nel salone sotto l’ex scuola materna di Rovagnate, già adibito lo scorso anno per questa iniziativa.

Grazie alla collaborazione dei medici di base, è stato possibile organizzare il servizio, non senza qualche fatica, come rimarcato dal dottor Umberto Motta. “Rispetto allo scorso anno, quando le dosi erano arrivate con notevole ritardo, questa volta è andata leggermente meglio, anche se le dosi di vaccino continuano ad arrivare sempre con il contagocce” le parole del medico, oggi affiancato dai colleghi Maria Pia Ciappetta, Dario Redaelli, Francesca Luisa Brusa e Giordano Luca Vergani, il sostituto del dottor Erminio Barbetta, a sua volta “arruolato” per le vaccinazioni nonostante il recente pensionamento.

La presenza dei volontari della Protezione civile ha assicurato lo svolgimento in sicurezza delle vaccinazioni con il rispetto delle normative anti Covid in vigore. Presenti per accertarsi che tutto funzionasse alla meglio anche i sindaco Marco Panzeri ed Efrem Brambilla insieme all’assessore Peter Sironi. La campagna di vaccinazione antinfluenzale continuerà anche con un secondo appuntamento, la cui data è ancora da fissare visto che dipenderà da quando verrà consegnata la quarta e ultima tranche di vaccini. La location resterà la stessa, ovvero il salone parrocchiale, concesso dalla comunità pastorale di Sant’Antonio Abate a fronte di un contributo da parte dell’Unione per l’utilizzo degli spazi.