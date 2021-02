Nuova convenzione per la raccolta di indumenti e abiti usati attraverso i tradizionali cassoni gialli

Eliminati i cassoni gialli per le vie del paese e potenziati quelli presenti nel parcheggio antistante il centro di raccolta intercomunale

SANTA MARIA HOE’ / LA VALLETTA – Anche la raccolta di vestiti e abiti usati avverrà, da oggi in avanti, esclusivamente nei cassonetti allestiti nel piazzale davanti al centro di raccolta intercomunale. Il presidente dell’Unione dei Comuni della Valletta Efrem Brambilla ha infatti firmato la nuova convenzione per il servizio di raccolta di abiti, indumenti e scarpe usati affidato al consorzio Farsi Prossimo e alla cooperativa Padre Fausto Badiali.

Oltre a disciplinare e normare compiti e competenze, il provvedimento prevede che tutti i contenitori necessari alla raccolta dei vestiti per i Comuni di Santa Maria Hoè e La Valletta vengano allocati al parcheggio antistante il centro di raccolta intercomunale in via dell’Industria, dismettendo tutti gli altri cassonetti presenti per strada.

Stop all’abbandono dei rifiuti intorno ai cassonetti

“Abbiamo purtroppo riscontrato il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, sia domestici che ingombranti, in prossimità di questi cassonetti gialli – sottolinea Brambilla, che è anche sindaco di Santa Maria Hoè – . Inoltre in questo modo, il servizio sarà più funzionale e più accessibile per tutti i cittadini dell’Unione”.

Il punto di raccolta degli indumenti usati, già attivo nel piazzale davanti al centro di raccolta, verrà potenziato con il posizionamento di altri due cassoni. In base a quanto sottoscritto nella convenzione, che avrà durata di 5 anni, la cooperativa Badiali si impegnerà a fornire all’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta ed al Consorzio Farsi Prossimo i dati sul quantitativo di materiale raccolto”.