Unione della Valletta: tricolore listato a lutto all’ingresso del cimitero

Un gesto di vicinanza e attenzione alle famiglie delle vittime di questo terribile virus

Esposte fuori dai cimiteri di Perego, Rovagnate, Monte e Santa Maria Hoè le bandiere tricolori listate a lutto

LA VALLETTA – Il tricolore listato a lutto all’ingresso dei cimiteri dei Comuni dell’Unione della Valletta. E’ il gesto che i sindaci Roberta Trabucchi (La Valletta) ed Efrem Brambilla (Santa Maria Hoè) hanno deciso di compiere come segno di vicinanza alle famiglie delle vittime di questo terribile virus.

“Da oggi purtroppo sono tre anche in Valletta le persone morte per coronavirus” ha scritto ieri sera Trabucchi su Facebook, aggiungendo l’intenzione di completare, a breve, l’allestito anche negli altri cimiteri del territorio. Anche il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla ha voluto esporre i simboli del lutto fuori dal cimitero del paese per mostrarsi vicino a chi è stato colpito o sta vivendo giorni drammatici dovuti al diffondersi del coronavirus.