E’ partita la campagna di sensibilizzazione con i cartelli stradali abbelliti dai disegni dei bambini della primaria

La segnaletica verticale è stata posizionata lungo tutte le strade di Santa Maria Hoè, spesso teatro di incidenti dovuti all’alta velocità

SANTA MARIA HOE’ – “Vai piano! Santa Maria Hoè non è una pista da corsa! In questo paese i bambini giocano ancora all’aria aperta”.

E’ il messaggio scritto sui cartelli che da questa mattina, venerdì, vogliono mettere in guardia gli automobilisti e convincerli a non spingere troppo il piede sull’acceleratore. Corredati dai bellissimi disegni realizzati dai bambini della scuola primaria Bertoni, i cartelli stradali sono stati installati proprio oggi lungo le vie del paese. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Efrem Brambilla, oggi presente al tour di installazione, ha infatti ottenuto l’autorizzazione della provincia al montaggio della segnaletica verticale anche sulle vie provinciali, ovvero via Papa Giovanni, via Como e via Statale.

Quindici cartelli posizionati lungo tutte le strade del paese

In totale sono quindici, posizionati in tutte le frazioni del paese: da Alduno sulla Statale a Paù e Sancina salendo per via Risorgimento. Senza dimenticare il centro storico con cartelli in via Via Como. Via Manzoni. Via Rimembranze e via Papa Giovanni XXIII, ovveero la Sp 58, costellata di cartelli all’altezza delle frazioni di Tremonte, Bosco, Tre Strade, Hoè Inferiore e Superiore.

“In questo modo abbiamo accolto le richieste inoltrateci dal comitato Vai Piano, costituito da cittadini stanchi di vedere le auto sfrecciare per il paese a velocità troppo alte e inconciliabili con un centro urbano. Abbiamo poi deciso di coinvolgere la scuola primaria chiedendo ai bambini di abbellire i cartelli disegnando le scene di vita quotidiana che più li rappresentavano. Sono stati proprio i più piccoli a ricordarci l’importanza che rappresenta per loro poter giocare in tutta tranquillità all’aria aperta”.

Seguiranno anche interventi più decisivi sulla viabilità

Brambilla è consapevole che questi cartelli potranno servire solo da monito, agli adulti, a prestare ancora più attenzione alla guida.“Per mettere in sicurezza la viabilità servono interventi ancora più decisivi. Siamo al lavoro con la Provincia per arrivare a soluzioni concrete”. Purtroppo le strade del paese sono state spesso teatro di incidenti stradali: l’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto sabato scorso, quando un motociclista è finito al suolo dopo l’urto con una macchina. L’incidente era avvenuto in via Papa Giovanni lungo la strada che sale a Colle.