Via libera, nel Casatese, a luna park, giostre e circo nel rispetto delle norme anti Covid

Nota congiunta dei sindaci del Casatese ribadendo l’obbligo di rispettare le normative anti Covid

Le attività sono autorizzate dalle recenti normative Governative e Regionali

CASATESE – Riprendono le attività di luna park, giostre e il circo. Lo hanno comunicato, in una nota, i sindaci del Casatese, spiegando che, alla luce delle attuali disposizioni normative Governative e Regionali, in materia di prevenzione della diffusione di Covid19, non risultano vietate infatti queste iniziative, già riprese in queste settimane in altri territori.

Le normative in vigore, spiegano i sindaci, “consentono ai gestori di avviare le loro attività e, come per vari esercizi, definiscono una serie di precauzioni igienicosanitarie in materia di prevenzione della diffusione di Covid19”.

Dopo un confronto con gli operatori del settore (che come altri settori dell’economia locale ha subito una grave crisi nel periodo di lockdown) le amministrazioni comunali hanno acquisito preventivamente i piani di prevenzione per lo svolgimento di parchi divertimento in sicurezza.

“Ai sensi delle disposizioni normative, dovranno essere adottate specifiche misure igieniche di prevenzione da parte del personale (gestori) e gli stessi cittadini saranno tenuti a seguire una serie di regole di comportamento per i quali i gestori dovranno procedere ad adeguata informazione”.

Le indicazioni da seguire sono quelle che ormai sono diventate parte integranti della nostra quotidianità con accessi scaglionati e contingentati, percorsi di accesso che evitino assembramenti, distanza interpersonale (eccetto per i nuclei familiari), utilizzo della mascherina (esclusi bambini con meno di 6 anni, distanza interpersonale inferiore ad 1 metro), divieto di accesso per persone con febbre superiore a 37.5° e soggetti che abbiano avuto contatto con casi Covid negli ultimi 14 giorni. Non solo, ma dovranno essere previsti piani di igienizzazione delle strutture, l’utilizzo delle attrattività dovrà garantire la distanza interpersonale, dovranno essere previste barriere di separazione in plexiglas tra gestori ed utenti in taluni contesti (es. biglietteria), dovranno essere messi a disposizione prodotti igienizzanti, sulle singole attrazioni dovrà essere prevista una riduzione dei posti che garantisca il distanziamento.

“Come per i Centri estivi in queste settimane e come per le attività scolastiche che riprenderanno a settembre, al di là di quanto previsto dalle norme, anche in questo caso è l’atteggiamento responsabile di rispetto di semplici regole igieniche il fattore più importante che ci deve consentire di riappropriarci giustamente di luoghi e attività delle nostre comunità cui siamo sempre stati abituati.

Allo stesso tempo siamo tenuti tutti a farlo con una consapevolezza nuova, sapendo peraltro che a volte basta veramente poco per evitare di esporsi a rischi.

Si chiederà ai gestori di organizzare, con apposito personale, un servizio d’ordine per gestire al meglio il flusso di persone in attesa di entrare”.