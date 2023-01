Videogiochi. Liceo Agnesi di Merate tra i vincitori di Game4Value

Alcuni studenti contribuiranno alla realizzazione di un videogioco a tema sostenibilità

L’Istituto di Merate ha avuto la meglio, insieme ad altri due, su 103 scuole italiane partecipanti alla competizione

MERATE – C’è anche il Liceo Agnesi di Merate tra i vincitori della seconda edizione di Game4Value, competizione a livello nazionale che prevede la creazione di un videogioco partendo da un’idea. Quest’anno messa al centro la sostenibilità: il giocatore dovrà superare dei quiz legati al tema seguendo gli esempi di una ‘super eroina’, che lo guiderà in un percorso orientato all’apprendimento di abitudini e comportamenti virtuosi.

A realizzare il videogioco nei prossimi mesi saranno proprio i 3 gruppi composti da 15 studenti appartenenti agli istituti superiori vincitori della Game Jam, promossa dalla Fondazione ANIA, nel corso di un periodo di alternanza scuola-lavoro svolto in una prestigiosa game factory italiana.

Game4Value ha coinvolto oltre 1000 studenti provenienti da 103 scuole di tutta Italia, divisi in oltre 300 team, che si sono sfidati lo scorso novembre lavorando sull’idea di un videogioco in cui predominassero i fattori ESG (Enviromental, Social e Governance) e la presenza di un elemento assicurativo, teso a valorizzare il ruolo che hanno le assicurazioni in relazione alle tematiche di sostenibilità.

Nella categoria Social ha trionfato proprio il team Pepe del Liceo Agnesi di Merate con il progetto ‘Limbo-Appesi a un filo‘, in cui porta il giocatore all’interno di un format dove, agendo da ‘giudice e giudicato’, apprende nozioni valoriali per una presa di coscienza del proprio operato quotidiano. Vincitori nella categoria Environmental e nella categoria Governance, rispettivamente il team Climbarz dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Firenze e il team Machalps dell’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate con ‘Save the Earth’ e ‘Consequences’.