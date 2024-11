Vigili del Fuoco volontari, da Regione contributi per i distaccamenti di Merate e Valmadrera

Questi fondi permetteranno al distaccamento di aggiornare e migliorare le proprie infrastrutture

Zamperini: “Segno tangibile del riconoscimento del valore e dell’importanza di queste realtà”

LECCO/MERATE – Nuovi contributi da Regione Lombardia ai distaccamenti volontari di Valmadrera e Merate dei Vigili del Fuoco. Nel dettaglio, 71.107 mila euro saranno devoluti al Distaccamento di Merate “Amis di Pumpier de Meraa” per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici. Questi fondi permetteranno al distaccamento di aggiornare e migliorare le proprie infrastrutture.

Altri 35.000 euro invece andranno al Distaccamento di Valmadrera “Amici dei Pompieri di Valmadrera Onlus” per l’acquisizione di mezzi e dotazioni. Questa somma consentirà alla realtà lecchese di potenziare le proprie attrezzature.

“Nella vasta e luminosa costellazione di realtà che operano nel mondo del volontariato in Lombardia, si distinguono con merito anche le associazioni che, con impegno e dedizione, sostengono le attività dei Vigili del Fuoco. Una presenza costante al fianco delle istituzioni, specialmente nei momenti di emergenza. Si tratta di uomini e donne altamente motivati e coinvolti. Tengo molto a ringraziare l’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, per queste risorse fondamentali” ha commentato il consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini.

“Le associazioni di volontariato che collaborano con i Vigili del Fuoco svolgono un ruolo importante, rappresentando un sostegno all’attività stessa. I 2 milioni stanziati da Regione Lombardia, sono un segno tangibile del riconoscimento del valore e dell’importanza di queste realtà, che operano in modo capillare su tutto il territorio regionale”.

“La collaborazione tra istituzioni e realtà del volontariato è fondamentale per rispondere in modo efficace alle sfide legate alla sicurezza, e questo contributo è un riconoscimento al lavoro svolto e alla sua importanza per la comunità. Voglio ringraziare i Vigili del Fuoco lombardi, effettivi e volontari, in particolare quelli della Provincia di Lecco, per l’importantissimo compito che svolgono ogni giorno. Tutti noi vogliamo vederli operare in condizioni ottimali e dignitose, con tutti gli strumenti e le tutele necessarie. Un ultimo ringraziamento lo vorrei rivolgere al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Fabrizio Piccinini, e al Comandante di Lecco Antonio Giulio Durante” ha concluso Zamperini.