Villa Greppi: in 50 al viaggio della memoria al lager in Alsazia

MONTICELLO – Cinquanta partecipanti per il viaggio della memoria al lager alsaziano di Natzweiler-Struthof. La visita si è tenuta lo scorso fine settimana ed è stata promossa dal Consorzio brianteo Villa Greppi nell’ambito della rassegna Percorsi nella memoria. Il viaggio ha visto come meta il lager operativo tra il ’41 e il ’44 e in cui sono state deportate circa 52 mila persone provenienti da Polonia, Russia, Olanda, Francia, Germania, Norvegia.

Nato inizialmente come campo di lavoro, il campo di concentramento è stato successivamente completato con una camera a gas e un forno crematorio, in cui si stima abbiano perso la vita circa 25 mila persone. Qui è stato internato anche lo scrittore triestino Boris Pahor, che nel celebre libro “Necropoli” ha raccontato la sua esperienza.

Visita anche a Strasburgo

Accanto alla visita al Lager, la tre giorni è stata anche l’occasione per i partecipanti per conoscere la principale città alsaziana, Strasburgo, il suo centro storico, i principali monumenti e uno dei luoghi simbolo dell’Unione europea: il Parlamento.

Presenti durante il viaggio numerosi rappresentanti istituzionali: Marta Comi, Presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi, Ave Pirovano, Sindaco di Cremella; Paolo Negri, vicesindaco di Sirtori; Elena Piazza, assessore di Sirtori; Barbara Panzeri, consigliere di Sirtori. Presente anche una cittadina di Bulciago in rappresentanza del suo comune e con fascia delegata dal sindaco.