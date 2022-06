La quinta giornata ecologica si è tenuta ieri sera, domenica, a Olgiate

Troppa inciviltà per le strade del paese: “Potenzieremo i controlli della Polizia locale anche con l’ausilio delle fototrappole”

OLGIATE – Oltre 100 chili di rifiuti abbandonati sul territorio comunale raccolti in una sera, a conferma di come l’inciviltà, purtroppo, non vada mai in vacanza. E’ ingente il “bottino” della giornata ecologica organizzata dall’assessorato all’Ambiente guidato da Matteo Fratangeli in collaborazione con l’associazione Plastic Free e con l’aiuto dei Green Boys di Brivio.

I volontari che hanno partecipato a questa quinta giornata ecologica olgiatese hanno ripulito la piazza e il parcheggio della stazione, via Roma, viale Sommi Picenardi, via San Primo, il parcheggio del cimitero di San Zeno e l’Area Nava.

“Ogni volta rimaniamo sconcertati da tale mancanza di civiltà, vedendo luoghi già ripuliti più volte che tornano regolarmente ad essere le discariche personali di qualche zozzone nel giro di pochi giorni – commentano dall’amministrazione comunale ringraziando i tanti volontari che, insieme al sindaco Giovanni Battista Bernocco, al vicesindaco Matteo Fratangeli e ai consiglieri comunali Giovanna Fumagalli, Stefano Golfari e Andrea Martena, hanno donato il proprio tempo per prendersi cura dell’ambiente – . Purtroppo anche oggi abbiamo raccolto una quantità incredibile di bottiglie di vetro, mascherine, cartacce, mozziconi di sigaretta e rifiuti di ogni genere”.

Da qui l’idea di potenziare i controlli affinché funzionino come deterrente: “Avvisiamo coloro che utilizzano il parcheggio della stazione per i loro comodi, gettando rifiuti ovunque, che nelle prossime sere saranno previsti pattugliamenti straordinari della polizia locale e verranno installate delle fototrappole”.