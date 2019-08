A Galbiate “Festa sotto il Campanile”. Tanti eventi in favore dell’oratorio

Dal 30 agosto all’8 settembre a Galbiate è “Festa sotto il Campanile”

Tante le iniziative. Il ricavato destinato ai lavori in oratorio

GALBIATE – Musica, cultura, sport, spettacoli e… buona cucina. E’ questa la formula vincente della “Festa sotto il campanile”, giunta alla sua tredicesima edizione, organizzata dalle associazioni galbiatesi con il patrocinio dell’Amministrazione comunale galbiatese e il cui ricavato andrà come sempre per le opere parrocchiali.

In particolare, quest’anno i fondi raccolti saranno utilizzati per le opere in corso nella ristrutturazione della pensilina dell’oratorio.

Dunque, appuntamento all’oratorio di Galbiate venerdì 30 agosto fino a domenica 8 settembre, per tante serate ricche di eventi di vario tipo e con la cucina e la musica ovviamente protagoniste.

IL PROGRAMMA COMPLETO (clicca qui)

Riguardo alla musica vale la pena di ricordare il debutto con la serata danzante del 30 agosto {con la Pino Trovato Band ), a seguire musica rock dei Truemads del (L settembre),ai brani italiani e stranieri promossi dal Domino Acoustic (il 2 settembre) serata offerta dall’Associazione Pensionati di galbiate, a Beppe & Anna (3 settembre) e la serata del Dono in Musica presentata da Giustino Comi (8 settembre) organizzata dall’AVIS per il 50″ e dall’A|DO per il 45″ di costituzione.

Non mancheranno comunque anche eventi folcloristici come l’esibizione dei Picett del Grenta (5 settembre) – evento proposto dal C.1.F. di Galbiate . Spazio anche allo sport, con la Camminata delle famiglie organizzata dal Gruppo Podistico (alle ore L9 del 2 settembre),mercoledi 4 sono di scena i filmati sul Cerro Torre proposti da L. Spadaccini e venerdi 6 settembre il mitico Nando Sanvito ci farà compagnia con “a braccia alzate”.

Gran finale la sera del 8 settembre, dalle 19 alle 22, a cura della Pro Loco galbiatese giochi per tutti. Ogni serata, prima e durante le esibizioni musicali che inizieranno alle 21, si potranno gustare menù ogni volta diversi e a tema