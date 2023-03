A Molteno incontro pubblico sulle comunità energetiche

Appuntamento mercoledì 29 marzo in sala consiliare

MOLTENO – Un importante passo avanti in direzione di uno scenario energetico volto a favorire lo sviluppo di energia a chilometro zero, dove i soggetti che partecipano alla CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Per saperne di più, il Comune di Molteno ha organizzato per mercoledì 29 marzo alle ore 20.45 presso la sala consiliare un incontro di approfondimento. La C.E.R. è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria degli iscritti ed è controllato da soci o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione energetica detenuti dalla comunità. Soci o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (Pmi), enti territoriali o autorità locali, il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera.