OGGIONO – Partecipata la serata musicale di ieri sera, venerdì, a Oggiono, dal titolo “Non c’è più tempo” che ha visto esibirsi il Duo Gemma (Gloria Fumi al flauto traverso e Federico Frigerio al pianoforte), con la quale si è voluto sensibilizzare la popolazione sul cambiamento climatico. Ma l’occasione è servita anche per annunciare l’imminente nascita di un’associazione a favore della tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

Promotore dell’iniziativa è Morris Marelli: “L’intento è quello di migliorare la nostra città tramite diverse iniziative tra cui la pulizia bimestrale principalmente delle aree boschive e dei parchi giochi, oltre a pulizie straordinarie (es. Lavatoio o Piazza Alta) e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema ambientale attraverso conferenze da parte di esperti del settore”.

Per far sì che il progetto prenda forma ed abbia successo serve partecipazione. “La cosa più importante è che ci sia la partecipazione da parte delle persone – sottolinea Marelli – Senza di essa, capite bene che in poche persone il cambiamento sarà molto più lento e difficoltoso da attuare. Invece se saremo in tanti, basterà davvero poco per far sì che il cambiamento sia possibile”.

Un impegno minimo ma costante. “Basta dedicare poche ore al mese per fare del bene al proprio Paese – prosegue Marelli – Tengo a precisare che il progetto dell’associazione, supportato dall’attuale sindaco Chiara Narciso e dalla Giunta Comunale, che ringrazio personalmente per aver sostenuto l’idea e per il grosso lavoro che stanno svolgendo per metterla in pratica, vuole essere totalmente apolitico. Oggiono e il suo ambiente sono di tutti noi cittadini, indistintamente dal credo politico e dalle ideologie personali. Inoltre sarebbe bello avere la partecipazione sia dei giovani, dei nuovi oggionesi, sia di quelli di vecchia data”.

Quindi, chiunque abbiamo a cuore Oggiono, ed ha voglia di migliorare la Città mantenendo pulite le sue aree verdi non dovrà far altro che prendere parte al progetto. “Bisogna essere consapevoli che le cose non possono essere cambiate lamentandosi sui Social o condividendo post a favore dell’ambiente, ma agendo in prima persona. Nelle prossime settimane pubblicheremo novità a riguardo, l’idea per ora è quella di fare la prima giornata di pulizia a metà Ottobre”, conclude Marelli che coglie l’occasione per Katia Alverdi Ragazzoni e gli organizzatori della giornata di raccolta volontaria di fine Febbraio.