Agatha in Cammino promuove “La camminata sull’acqua” al lago di Annone di Brianza

La manifestazione è giunta alla terza edizione

Appuntamento a domenica 6 ottobre

ANNONE BRIANZA – L’associazione Agatha in Cammino organizza la terza edizione de “La Camminata sull’Acqua” al Lago di Annone di Brianza, un evento che unisce sport, natura e solidarietà in una giornata dedicata al benessere e al divertimento.

Quest’anno, l’evento fa parte del progetto Hope is Pink, e il ricavato sarà destinato al finanziamento di una borsa di ricerca sul tumore al seno, assegnata dalla Fondazione Veronesi grazie ai fondi raccolti da Agatha in Cammino. Partecipare significa non solo trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta, ma anche offrire un contributo concreto alla lotta contro il cancro al seno, una battaglia che coinvolge da vicino molte famiglie.

I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, di 6 e 13 chilometri, che si snodano attorno al Lago di Annone di Brianza, nei comuni di Annone Brianza e Oggiono. Entrambi i tracciati offriranno panorami mozzafiato e l’opportunità di immergersi nella natura incontaminata della zona. La camminata è aperta a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione fisica.

Il programma della giornata prevede il ritrovo, la distribuzione dei braccialetti e la partenza libera dalle ore 8 alle ore 9:30 presso Villa Cabella Lattuada ad Annone Brianza (LC). Le iscrizioni individuali si svolgeranno domenica 6 ottobre dalle ore 8 alle ore 9:30, mentre per i gruppi è necessario iscriversi entro le ore 20 del 5 ottobre inviando un’email a iscrizioni@agathaincammino-odv.org. Saranno premiati i tre gruppi più numerosi, con un minimo di 15 partecipanti. L’evento si concluderà alle ore 13:30.

Il contributo per partecipare all’evento è di 3,50 euro per i soci FIASP e di 4 euro per i non soci. Per chi desidera ricevere lo scaldacollo personalizzato Agatha in Cammino, il contributo sarà di 8 euro per i soci FIASP e di 8,50 euro per i non soci. Questa promozione è valida solo per i primi 300 iscritti.

Durante tutta la manifestazione, l’atmosfera sarà animata dalla musica del DJset Alby Ice, che accompagnerà i partecipanti con le sue selezioni. Inoltre, a partire dalle ore 12, sarà possibile partecipare al Pasta Party, gestito dal Sassella Group, un momento conviviale ideale per ricaricare le energie e condividere il piacere della compagnia. Saranno disponibili anche un servizio caffè e bar per tutta la durata dell’evento.

L’evento è reso possibile grazie al patrocinio dei Comuni di Annone di Brianza, Oggiono, Molteno, Ello, Bosisio Parini, Dolzago e Cesana Brianza, insieme alla preziosa collaborazione di sponsor e partner come Cab Polidiagnostico, Cab Analisi Cliniche, AVIS Annone di Brianza, Associazione Volontari per Annone, CAI Molteno, Fumagalli Danilo Srl, Natura Sì, Icam Lecco, Esselunga e Montura Store Brianza.

La Presidente dell’organizzazione, Daniela Invernizzi, invita tutti a partecipare: “Partecipare alla Camminata sull’acqua è un modo semplice ma potente per fare la differenza, sia per il proprio benessere sia per la comunità. Abbiamo voluto rendere l’evento ancora più accessibile organizzandolo per la prima volta di domenica mattina, così che più persone possano unirsi a noi”.

“Camminare insieme è un’opportunità per riscoprire il piacere del movimento, la bellezza del Lago di Annone di Brianza e la forza della solidarietà. Vi invitiamo a prendere parte a questa giornata speciale, in cui ogni passo conta per sostenere la ricerca contro i tumori al seno” conclude Daniela Invernizzi.

L’evento si terrà il 6 ottobre, offrendo una giornata all’insegna dello sport, della natura, della musica e della solidarietà.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, visita il questo sito o contattare il servizio servizio clienti al numero 327 2299141.