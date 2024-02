Al Parini di Barzanò il primo Liceo Made in Italy

L’istituto è il primo in Provincia di Lecco ad offrire tale opportunità

Il dirigente scolastico Erba: “Educazione, tradizione e innovazione”

BARZANO’ – Il Liceo Linguistico & Economico Sociale G. Parini di Barzanò annuncia con entusiasmo l’introduzione di un nuovo e stimolante percorso educativo.

A partire dal prossimo anno scolastico il Parini di Barzanò darà il via a una sezione del percorso liceale del Made in Italy, primo e unico istituto nella provincia di Lecco ad offrire tale opportunità.

Il nuovo indirizzo fornirà agli studenti la possibilità di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro territorio, ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico.

“Accogliere la nuova proposta – sostiene il Dirigente Scolastico Prof. Michele Erba – è stato per noi un processo naturale in quanto, fin dalla fondazione del Linguistico nel 1979, il nostro liceo è stato l’espressione del lavoro e dell’arte creativa di imprenditori locali che, insieme a don Giuliano Sala, parroco di Barzanò, e agli insegnanti di allora, hanno saputo coniugare educazione, tradizione e innovazione. In perfetta continuità con questo processo abbiamo oggi l’opportunità di implementare ulteriormente, per i nostri ragazzi, un percorso già connesso con il mondo delle aziende, attraverso PCTO e stage personalizzati in Italia e all’estero, valorizzando anche la dimensione internazionale propria del Liceo Linguistico.”

L’offerta del Made in Italy che prevede, oltre alle materie liceali di base, sei ore di diritto e economia, verrà ulteriormente arricchita con un percorso curricolare di Public Speaking e con un’ora in più di inglese e spagnolo o francese. Il Liceo G. Parini di Barzanò si conferma così come un punto di riferimento per l’educazione innovativa e orientata al futuro nel contesto scolastico della provincia di Lecco. Per maggiori informazioni scrivere a segreteria@fondazionedongiulianosala.it