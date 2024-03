Avis Galbiate: aumentati soci e donazioni

L’assemblea annuale dei soci si è svolta venerdì 23 febbraio

Iscritti aumentati da 446 a 454 e incremento delle donazioni del 5,3%

GALBIATE – Si è svolta l’assemblea annuale degli iscritti dell’Avis Comunale di Galbiate presso l’Auditorium comunale Cesare Golfari a Galbiate lo scorso venerdì 23 febbraio.

Oltre alla presenza del consiglio direttivo, presenti anche il sindaco, il vice sindaco, una delegazione della Croce Rossa Italiana, alcuni soci donatori ed il rappresentante dell’AVIS Provinciale.

Il presidente Francesco Colombo ha letto la relazione illustrando i risultati della gestione 2023, positiva sia dal punto di vista associativo che di attività sul territorio in collaborazione con le altre associazioni del Paese.

“In termini di forza associativa, l’AVIS di Galbiate gode di ottima salute. Gli iscritti sono aumentati da 446 nel 2022 a 454 nel 2023 (malgrado i 29 ritirati fisiologici del 2023), e le donazioni hanno avuto un incremento del 5.3% nello stesso periodo. Altro ottimo indicatore è l’età media dei donatori che si attesta sui 42 anni” – dichiara il Presidente.

Sono state realizzate un buon numero di attività di propaganda, formazione, nel continuo sforzo di creare una cultura etica della donazione ed acquisire nuovi donatori.

In unione con le AVIS della provincia di Lecco, sono stati distribuiti i sacchetti del pane per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue e dei sacchetti per le farmacie per Natale al fine di portare il messaggio ed il simbolo dell’AVIS in tutte le famiglie del paese.

Nelle scuole del paese è stato donato a tutti gli alunni della primaria e della prima della secondaria di primo grado il diario scolastico 2023/24, realizzato in collaborazione con la scuola, contenente 16 pagine pensate da AVIS con giochi, passatempi, indovinelli e messaggi relativi alla donazione del sangue per i donatori di domani. Inoltre sono stati fatti tre incontri con gli studenti e con AVIS in cattedra per spiegare aspetti della donazione, sia dal punto di vista scientifico che etico che logistico.

È stato realizzato un nuovo filmato che viene proiettato quotidianamente dal Cineteatro Card. Ferrari di Galbiate e che mira a spiegare la differenza tra regalo e dono puntando ovviamente sul dono del sangue.

Inoltre, AVIS ha organizzato il concerto di Natale invitando la talentuosa orchestra Stoppani in Musica, ed il concerto alla festa sotto il Campanile in collaborazione con AIDO.

“Tre gli interventi principali, uno di Franco Riva che ha rappresentato il direttivo AVIS Provinciale di Lecco spiegando l’andamento della donazione sul territorio lecchese e Luca Ambrosoli che ha illustrato le difficoltà legate alla gestione delle chiamate alla donazione. Luca ha spiegato che il programma di AVIS è spesso lento e non funzionalmente completo, ragion per cui la comunale si è attrezzata con strumenti sviluppati localmente per sopperire a tali difficoltà. E per finire l’intervento del Sindaco Piergiovanni Montanelli che ha ringraziato l’AVIS notando come il volontariato sia motore vitale della vita del paese” – afferma il Presidente.

“Un buon bilancio, una buona partecipazione ed un ottimo punto di partenza per prepararsi a festeggiare il 55esimo anno di attività della comunale di Galbiate che cade nel 2024” – conclude così il Presidente Francesco Colombo