64 mila euro dall’Autorità di Bacino per Bosisio

Borgonovo: “E’ il sesto finanziamento a fondo perso in 4 mesi, record”. Si progettano interventi sulle rive del lago

BOSISIO PARINI – Nuovo finanziamento per il Comune di Bosisio Parini: l’Autorità di Bacino ha concesso 64 mila euro per la riqualificazione e la rinaturalizzazione delle rive del lago. Un risultato che soddisfa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Borgonovo, che ha ricordato: “Questo è il sesto finanziamento a fondo perso ottenuto in soli quattro mesi, un record assoluto di cui siamo davvero felici. Vuol dire che i progetti sono buoni, e, grazie a questi fondi renderemo Bosisio sempre più bella, moderna e vivibile”.

Il progetto

“Con i soldi che ci sono stati concessi dall’Autorità di Bacino – ha spiegato Borgonovo – vorremmo avviare alcuni interventi sulle rive del nostro lago, un’area particolarmente apprezzata dai cittadini di Bosisio e non solo”. In ‘cantiere’ nuove piantumazioni, la realizzazione di nuovi tratti di ciclabile e di punti panoramici/belvedere. “Ringraziamo di cuore l’Ente finanziatore e il presidente Luigi Lusardi per l’attenzione rivolta, ancora una volta, al nostro territorio”.

In 10 anni debiti ridotti del 70%

Una buona notizia, quella del nuovo finanziamento, che si ‘somma’ ad un altro dato ricordato dal sindaco: “In dieci anni abbiamo ridotto del 70% i debiti del Comune. Dal 2009 ad oggi, infatti, i mutui comunali sono stati ridotti da 4 milioni e 200 mila a 1 milione e 370 mila. Questa è un’azione di buona politica – ha commentato Borgonovo – che ci permette di avere più soldi per la spesa corrente: ridurre i mutui significa liberare risorse da investire sul sociale e sulle scuole, ad esempio, in modo da lasciare qualcosa di concreto alle generazioni future e non debiti. Come sindaco sono orgoglioso di aver compiuto questa scelta, che va in netta controtendenza con quanto accade in Italia da sempre” ha concluso.