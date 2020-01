BOSISIO – Un appuntamento che si è rinnovato anche quest’anno quello dei vespisti del Vespa Club di Bulciago alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini, in occasione dell’Epifania.

Per il quinto anno il club si è recato al centro a far visita ai bambini, portando loro la calza della Befana, dolciumi e tanti sorrisi. L’appuntamento è per il prossimo anno!