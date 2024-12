Bosisio, in 200 al pranzo per gli Auguri di Natale con sindaco e amministrazione

Una tradizione oramai consolidata

Più di 100 premi messi in palio con la lotteria

BOSISIO – Oltre 200 partecipanti al Pranzo per gli Auguri di Natale organizzato dall’Amministrazione Comunale di Bosisio Parini presso il ristorante “La Casupola”. Una tradizione consolidata che dura da diversi anni ma capace di rinnovarsi portando gioia e felicità ai partecipanti.

“Il pranzo degli Auguri consente di incontrare tanti cittadini e cittadine e di abbracciarli simbolicamente facendo sentire vivo il senso di appartenenza alla Comunità di Bosisio”. dichiara il Sindaco Paolo Gilardi.

Durante il pranzo i commensali sono stati intrattenuti dalla lotteria con i premi offerti dai commercianti e negozianti di Bosisio. “Abbiamo raccolto e messo in palio più di 100 premi. Ringrazio i numerosi sponsor che hanno donato i premi” dichiara il Vice Sindaco Walter Gaiardoni che ha gestito la lotteria. Per lui un ruolo, quello del presentatore, come da tradizione consolidata durante anche la festa patronale di Sant’Anna.

“L’organizzazione è stata impeccabile. Ringrazio le volontarie che hanno aiutato nell’organizzazione e svolgimento della lotteria, nonchè il mio Vice Sindaco e i colleghi consiglieri che si sono adoperati per la riuscita della festa” dichiara il Sindaco Paolo Gilardi.

Tutte le donne partecipanti al pranzo hanno poi ricevuto un personale omaggio offerto dal Sindaco.

(Si ringrazia Bosisio nel Cuore per la realizzazione delle foto)