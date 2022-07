Celebrato il 50esimo anniversario della Croce Verde di Bosisio fondata il 13 aprile 1970

Il presidente Buraschi: “Ripresa della vita normale dopo due anni difficili”. ‘Sfilata’ dei mezzi di soccorso in paese

BOSISIO – Croce Verde Bosisio in festa per il 50esimo della fondazione, celebrato oggi, domenica 3 luglio, a due anni di distanza dal vero anniversario, nell’aprile 2020. A causa della pandemia l’associazione pubblica assistenza non avevo potuto festeggiare l’importante compleanno, rimandandolo ad oggi. “50 anni più due – ha commentato il presidente Filippo Buraschi – ma questo giorno segna per noi la ripresa della vita normale dopo due anni di servizi complicati e difficili, soprattutto dal punto di vista emotivo”.

Per l’occasione tutti i volontari dell’associazione si sono riuniti in una giornata di festa, cominciata alle ore 10 presso la Parrocchia di Sant’Anna con la Santa Messa. Presenti, oltre ai volontari della Croce Verde, anche i sindaci dei comuni convenzionati e tanti cittadini. Durante la cerimonia è stato benedetto un defibrillatore automatico in uso all’associazione.

“Vi ringrazio – ha detto il parroco durante l’omelia – per i vostri 50 anni di servizio al fianco di chi ha bisogno. Nella società di oggi, dove purtroppo troppo spesso si parla senza collegare il cervello al cuore, vi chiedo di curare non solo le malattie e la sofferenza ma, appunto, il cuore delle persone. Vi auguro anche di trovare nuovi volontari, una cosa non facile oggi e alla comunità dico: abbiate il cuore aperto“.

Dopo la Santa Messa è stata la volta del corteo delle ambulanze e dei mezzi di soccorso per le vie del paese, scortati dai sindaci e dai volontari della Croce Verde Bosisio. Al termine, tutti si sono riuniti presso il ristorante ‘La Casupola’, per il pranzo sociale dove si sono svolte le premiazioni dei volontari in servizio da oltre 10 anni (seguiranno nominativi e foto).

“Sono felice – ha continuato Buraschi – riunire tutti i nostri volontari è davvero motivo di gioia perché Croce Verde è prima di tutto socialità e contatti tra persone. Condividere parte di questa giornata con la popolazione è motivo di orgoglio”.

