Colle Brianza. Spettacolo in piazza e riconoscimenti ai giovani di Living Land

Sul palco gli ospiti del CSE Casatenovo e della Cooperativa Vecchia Quercia

Premiati i ragazzi di Living Land per il loro volontariato in paese

COLLE BRIANZA – Serata di emozioni a Colle Brianza dove gli ospiti del CSE Casatenovo e della Cooperativa Vecchia Quercia hanno presentato uno spettacolo intitolato”bellezze in bicicletta”.

Ad introdurre lo spettacolo è stata il Sindaco Tiziana Galbusera che, in apertura di serata, ha ringraziato e consegnato i buoni ai 10 ragazzi che hanno partecipato alle attività del Living Land seguiti dagli educatori Marco e Fabio, coordinati da Carlo Biffi. A questi un grande ringraziamento per i preziosi lavori svolto per tutto il Comune e per tutta la popolazione.

Un ringraziamento è stato fatto dal sindaco al parroco Don Alberto per il prezioso servizio dell’ Oratorio Estivo e per la sua disponibilità e collaborazione.

“Lo spettacolo, svoltosi davanti alla chiesa in un atmosfera magica, ci ha fatto sentire unici e allo stesso tempo uniti – sottolinea il sindaco – ognuno di noi è importante e solo tutti insieme possiamo costruire una bella storia come recita lo slogan dell’oratorio. Un ultimo ma doveroso ringraziamento è stato rivolto a tutte le mamme e genitori che si sono messi a disposizione e hanno dato una mano durante l’anno e soprattutto durante le 6 settimane di oratorio estivi”.