‘Concerto di solidarietà’ a Nibionno con Andrea Gentileschi e ‘Aironi Neri’

Il tradizionale concerto di beneficenza torna a Nibionno

Appuntamento il 10 dicembre al Teatro Don Olimpo Moneta

NIBIONNO – Il gruppo ‘Aironi Neri’, tribute band dei Nomadi, e Andrea Gentileschi ancora insieme in un ‘Concerto della solidarietà’ in programma per sabato 10 dicembre. La serata si terrà quest’anno a Nibionno presso il Teatro Don Olimpo Moneta di Tabiago. L’ingresso sarà libero, tutte le offerte saranno interamente devolute alle associazioni di volontariato del Comune di Nibionno.

“Ringrazio personalmente il sindaco Laura Di Terlizzi e tutto il suo staff che ha accettato con entusiasmo la mia proposta di organizzare questo concerto a scopo benefico” ha fatto sapere Andrea Gentileschi che durante la serata si esibirà con gli Aironi Neri.

Il concerto sarà poi occasione di festeggiare un’importante ricorrenza: i vent’anni della band: “20 anni di collaborazione e beneficenza – ha concluso Gentileschi – è per me un vero onore e motivo di gioia organizzare questi eventi. Vi aspettiamo numerosi a Nibionno!”.

Segue locandina: