Continua la raccolta fondi a sostegno dell’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza

C’è tempo fino a fine dicembre per partecipare

L’obiettivo finale è raccogliere 6000 euro

OGGIONO – Continua, con grande partecipazione comunitaria, la raccolta fondi a sostegno dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza, un sentiero che ripercorre il tradizionale cammino della popolazione brianzola dal lago verso il Monte di Brianza, passando per i comuni di Annone B.za, Oggiono, Ello, Dolzago, Castello B.za e Colle B.za.

Il progetto di riqualificazione, iniziato nel 2020 e prossimo alla conclusione del secondo biennio di attività, ha visto la Coop Soc Liberi Sogni come ente capofila di una rete di associazioni locali, attive nei sei comuni interessati dal passaggio del sentiero: Volontari Annonesi di Annone B.za, CAI Oggiono e Oggiono per l’ambiente, AETE – Associazione ellese terza età di Ello, Gruppo missionario di Dolzago, Associazione Pro chiesa Brianzola di Castello B.za e gruppo volontari di Colle B.za.

Grazie al sostegni di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese, in questi quattro anni sono state realizzate un centinaio di escursioni guidate lungo il percorso per scuole e gruppi, molteplici eventi e sono anche stati girati sette video promozionali. “Dopo una prima fase di riqualificazione e promozione, il nuovo obiettivo è quello di continuare a valorizzare il percorso con attività che lo facciano vivere, ma anche conoscere fuori dai confini provinciali.

Per questo è stata organizzata una raccolta fondi, cominciata a inizio novembre, con lo scopo di finanziare la realizzazione di una mappa turistica digitale che connetterà i luoghi di interesse ambientale e culturale con le attività commerciali locali, in un’ottica di valorizzazione e sostegno reciproco” ci dicono dal tavolo delle associazioni della rete del progetto.

Ad oggi hanno sostenuto il progetto diverse attività commerciali e ricettive locali: l’Ostello-Residenza “Molinatto” di Oggiono, il Molino Brambilla di Dolzago, la macelleria-salumeria di Davide Minonzio di Ello, Ottica Visus di Oggiono, il B&B Le armonie del lago di Annone B.za, la Piazzetta di Oggiono, la Farmacia Lambrughi di Ello e la trattoria Tre Archi di Dolzago. Anche diverse aziende del territorio hanno dato fiducia al progetto: il Mollificio Alta Brianza SNC di Annone B.za, la Bema srl di Santa Maria Hoè, Cav. Angelo Valsecchi & Figli Srl di Annone B.za; Arco-Cavi group Srl di Oggiono; Rama Fluid S.r.l. (ParkerStore) di Oggiono. Sostegno anche da parte di alcuni studi di liberi professionisti, come lo studio Angelucci rag. Vincenzo Raffaele di Oggiono e Massimo Riva Architectures di Castello B.za.

“Al momento siamo a metà strada dal nostro obiettivo finale di raccogliere 6000 euro. Tanto è stato fatto e tanto si può ancora fare. In ogni paese toccato dal sentiero noi associazioni stiamo continuando a contattare possibili donatori e a coinvolgere anche i cittadini: altre realtà e privati hanno manifestato il loro interesse a contribuire e grazie al loro aiuto e a quello di tutti i sostenitori, siamo certi che nelle prossime settimane la mappa turistica digitale potrà essere pubblicata…Sarebbe un bel regali di Natale per le nostre comunità!” concludono dal partenariato del progetto.

Come sostenere il progetto

Un’attività commerciale o un’azienda che decide di dare il proprio contributo (con una donazione a partire da 100 euro) per realizzare la mappa dell’Antico percorso di fede, sosterrà il progetto anche in altri ambiti e, nella logica di reciproca valorizzazione, otterrà visibilità sulla mappa digitale (con geolocalizzazione), sulla pagina web del progetto (a cui si può accedere tramite QR code sulla mappa cartacea già in distribuzione sul territorio), su comunicati stampa, articoli, social e sugli altri canali di comunicazione del progetto.

Anche i liberi cittadini possono contribuire a sostenere il progetto, con una donazione a partire da 5 euro.

Si ricorda, inoltre, che Liberi Sogni è un Ente del Terzo Settore (ex Onlus) e tutte le donazioni sono detraibili/deducibili fiscalmente.

Dati per donazioni liberali: Coop Soc Liberi Sogni IBAN IT17N0503452711000000002735

Causale: Donazione progetto Antico percorso di fede

Per maggiori informazioni Veronica Pandiani 334 736 8295 – percorsofede@gmail.com Sito del progetto: https://lc.cx/knG9av Pagina Facebook: https://lc.cx/Gtgm6b