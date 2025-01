Croce Verde Bosisio, al via un nuovo corso per volontari

Nuove opportunità di volontariato

Due posti disponibili per il Servizio Civile per giovani tra i 18 e i 28 anni

BOSISIO PARINI – Con l’inizio del nuovo anno, la Croce Verde Bosisio dà il via a un nuovo ciclo di formazione per i volontari, offrendo così a tanti giovani l’opportunità di entrare a far parte attivamente della comunità. Accanto a questa iniziativa, si aggiunge la possibilità di intraprendere un’esperienza di Servizio Civile Universale presso l’associazione, un’occasione per acquisire competenze, crescere professionalmente e contribuire in modo concreto al benessere del territorio.

La serata di presentazione del corso per nuovi volontari si terrà giovedì 9 gennaio alle ore 20:45 presso la sede della Croce Verde di Bosisio Parini, in via Cercè 6. Si tratta del secondo incontro informativo relativo al corso di formazione, che avrà inizio il 27 gennaio.

Il corso si suddivide in due moduli: Volontario per trasporto sanitario semplice (46 ore) e Volontario soccorritore di emergenza-urgenza (120 ore). Inizieranno tutti e due il 27 gennaio. È anche possibile offrire il proprio supporto come volontario per attività di centralino, accompagnamento alla Guardia Medica e Protezione Civile. In questo caso, non è necessario frequentare un corso: basta una breve formazione interna e un periodo di affiancamento. I corsi sono gratuiti e aperti a chi ha compiuto 18 anni.

Per chi è interessato a partecipare alla serata di presentazione e a pre-iscriversi al corso può compilare il modulo al seguente link: https://bit.ly/3CeomSF

Inoltre, è possibile candidarsi per il Servizio Civile Universale, con scadenza il 18 febbraio. Croce Verde Bosisio offre due posti disponibili. Il Servizio Civile in Croce Verde rappresenta una prima opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per i giovani, offrendo un’esperienza che unisce formazione, attività pratiche a supporto delle persone più bisognose e una retribuzione per l’impegno svolto.

Possono candidarsi i giovani tra i 18 e i 28 anni. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un compenso di 507,30 euro al mese. I volontari potranno partecipare ad attività come: corsi di formazione per il soccorso sanitario, servizi di emergenza (per chi è già certificato SSE), trasporti sanitari in ambulanza e semplici, supporto nei servizi sociali, gestione del centralino e attività amministrative. Il progetto avrà inizio intorno a maggio/giugno.

Per informazioni è possibile mandare una e-mail a presidente@croceverdebosisio.org