All’oratorio di Oggiono la prima edizione di TINnamorerai di me!: una giornata di giochi e animazione per bambini e famiglie

Il ricavato della manifestazione servirà all’acquisto di un macchinario per il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Lecco

OGGIONO – Prima il pranzo insieme, poi un pomeriggio di letture animate, danza, magia e bolle di sapone, clown e truccabimbi. Senza dimenticare il laboratorio creativo di natura, riciclo e ambiente, la parete di arrampicata con il Cai di Oggiono, la Pet therapy, lo yoga bimbi e i laboratori musicali. E’ ricco e variegato il programma di TINnamorerai di me, giornata di giochi e animazione per bambini e famiglie in programma domenica 19 maggio all’oratorio di Oggiono.

Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Manzoni di Lecco per l’acquisto di un nuovo macchinario per la cura dei neonati prematuri all’interno di un progetto di Care, ovvero “Consapevolezza, Amore, Rispetto e Esperienza”. A promuovere e organizzare la giornata, patrocinata dal Comune e organizzata in collaborazione con l’associazione Mattia Riva Onlus, un ampio numero di genitori, che hanno vissuto in prima persona l’esperienza di avere un neonato bisognoso di cure specializzate, riuniti nel gruppo TIN&OUT, i volontari, l’associazione sportiva dilettantistica dell’Oratorio di Oggiono e la Comunità Pastorale San Giovanni Battista. Il tutto grazie alla collaborazione di numerosi enti, associazioni e studi che si sono resi disponibili, a titolo gratuito e anche di numerose aziende e privati che hanno deciso di sostenere e sponsorizzare l’iniziativa.

“Ad oggi sono stati raccolti ben 12mila euro – fanno sapere gli organizzatori – . Una cifra significativa ma tuttavia ancora lontana dall’obiettivo che permetterebbe di acquistare un nuovo macchinario per la cura dei neonati bisognosi. Per questo ci appelliamo alla generosità dei singoli e li invitiamo a partecipare numerosi domenica 19 Maggio, o a fare una donazione contattando il 338.5425566 per maggiori informazioni. Alla manifestazione saranno presenti anche i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini mettendo a disposizione per tutta la giornata un mezzo.

Ecco il programma dettagliato della giornata di domenica 19 maggio.