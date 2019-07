Oggiono: negozi aperti e musica per la Summer Shopping Night

Questa sera, martedì, l’esordio dell’iniziativa di commercianti, Comune e Pro loco

Negozi aperti fino alle 23, mercatini e musica in piazza

OGGIONO – Rinviata di una settimana per il maltempo, prende il via questa sera la Summer Shopping Night di Oggiono: tutti i martedì sera di luglio, la cittadina brianzola si animerà con animazione in centro, musica, mercatini di hobbistica e attività commerciali aperte fino alle 23.

Questa sera, sul palco di piazza Manzoni, salirà Renato Franchi e i musicisti dell’Orchestrina del Suonatore Jones, dalle 21.

I negozi alzeranno le serrande dalle 19.30, mentre i bar della piazza rinfrescheranno la serata con aperitivi cocktail e birre gelati.

L’evento è promosso dall’Associazione Commercianti in collaborazione con il Comune di Oggiono e la Pro Loco.