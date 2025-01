Rogeno. Insediata la nuova Commissione Biblioteca

Ampliamento dei servizi e nuove iniziative culturali in programma

“La biblioteca non è solo un punto di prestito, ma un vero e proprio centro culturale”

ROGENO – La nuova Commissione Biblioteca di Rogeno si è ufficialmente insediata giovedì 9 gennaio. L’Amministrazione comunale aveva pubblicato a dicembre un avviso pubblico rivolto ai cittadini interessati a far parte della commissione, e al termine del periodo di iscrizione sono pervenute ben sedici adesioni.

La Giunta comunale ha deciso di prendere in considerazione tutte le candidature pervenute, e così la Commissione è stata eletta con 16 membri, oltre al bibliotecario, al sindaco Matteo Redaelli e all’assessore alla Cultura Isabella Viganò.

A presiedere la seduta di insediamento è stato il sindaco Redaelli, che ha aperto i lavori. Il nuovo gruppo di lavoro avrà il compito di supportare l’Amministrazione nell’ampliamento dei servizi offerti dalla biblioteca, proponendo iniziative culturali e attività per promuovere la lettura.

Ogni partecipante ha fatto una breve presentazione di sé, per poi lasciare spazio all’intervento del bibliotecario Alessandro Pina, che ha illustrato le iniziative già in fase di organizzazione, destinate a costituire il punto di partenza per le nuove attività: letture “Nati per leggere”, il gruppo di lettura, le uscite a teatro e le gite culturali.

“Nonostante sia un piccolo paese, Rogeno vanta una biblioteca con oltre 15 mila volumi, il cui numero di iscritti è in continuo aumento, così come i prestiti, che superano i 10 mila ogni anno. La biblioteca non è solo un punto di prestito, ma un vero e proprio centro culturale, con un’ampia offerta che abbraccia tutte le sfaccettature della lettura e della cultura“. Queste le parole con cui il sindaco ha delineato il mandato ricevuto, ribadendo l’importanza di continuare su questa strada e ringraziando tutti per la disponibilità, con l’augurio di un proficuo lavoro.

Durante la prima seduta, sono stati eletti i membri della presidenza della Commissione: Daniela Milani è stata scelta come presidente, Matteo Passera come vice-presidente e Elena Giovanni Cornati come segretario.

Tutti i membri della Commissione nominati dalla Giunta comunale