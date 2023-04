Rogeno. Terminato il corso di yoga promosso dalla Regione

A frequentarlo una decina di bambini della scuola primaria

In fase di ultimazione anche un murales ideato durante il laboratorio ‘Carta fiaba’

ROGENO – Si è concluso il corso di yoga gratuito per gli alunni della primaria di Rogeno. Un’attività realizzata grazie a un progetto di Regione Lombardia che ha permesso ai piccoli di effettuare le lezioni presso la scuola Regina Teodolinda, in orario pomeridiano.

“Il corso si è svolto il 10, 17 e 31 marzo – ha riferito il consigliere con delega alla Scuola, Monica Beretta – Abbiamo aderito al progetto di Regione Lombardia che ha permesso l’attività gratuita per i bambini che frequentano la primaria del paese. I partecipanti sono stati una decina: siamo soddisfatti di aver dato questa opportunità ai nostri alunni. Prima del corso di yoga, tra febbraio e marzo, si è tenuto anche il laboratorio ‘Carta fiaba’ per gli alunni iscritti al post scuola: l’artista ha ideato insieme ai bambini una storia e, al termine, ha avviato sempre agli alunni la realizzazione di un murales che è attualmente in fase di ultimazione. Ora stiamo lavorando alle proposte per il prossimo anno scolastico che riserverà ai nostri alunni e alle loro famiglie tante altre novità”.