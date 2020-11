Tamponi rapidi a casa, nel lecchese è Suello il primo ad effettuarli

A Suello da martedì in servizio l’infermiera di comunità

Effettuerà assistenza sanitaria e tamponi rapidi direttamente a domicilio

SUELLO – Ancora una volta, il comune di Suello arriva primo: era stato il primo Comune lecchese, a fronte dei contagi che si verificavano in paese, a sperimentare i test sierologici ai propri concittadini durante la prima fase della pandemia ed è ancora Suello la prima amministrazione comunale a promuovere i tamponi rapidi direttamente nelle case dei residenti.

Anche questa volta, come allora, non ha atteso oltre e ha deciso di muoversi in autonomia il sindaco Angelo Valsecchi fornendo un servizio utile ai propri cittadini. Un servizio che sarà garantito tramite un’infermiera “di comunità e di famiglia”,

“Con questa figura l’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco – intende, in accordo con i nostri medici di medicina generale, rafforzare il servizio sanitario territoriale, soprattutto alla luce di questa emergenza, con una figura vicina a tutti i concittadini”.

L’infermiera, Eleonora Amaretti, inizierà la sua attività a partire da martedì 24 novembre. Effettuerà prestazioni sanitarie infermieristiche tra cui medicazioni, iniezioni, prelievi e anche i tamponi rapidi. I servizi saranno effettuati a domicilio due giorni la settimana (giovedì e venerdì), il lunedì sarà dedicato all’accettazione e il martedì è previsto un orario di ambulatorio tra le 8.15 e le 10 della mattina. Priorità sarà data alle persone fragili e anziane.

“Voglio ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare per attivare questo servizio, in modo particolare la Giunta con tutti gli amministratori, gli Uffici Comunali e l’infermiera Eleonora Amaretti che si è resa disponibile – scrive il sindaco – Colgo l’occasione per ringraziare Fermo Stefanoni, della ditta S.A.S. Engineering And Planning di Suello, che ha donato alla nostra comunità il primo kit di tamponi rapidi e test sierologici disponibili per chi avesse bisogno”.