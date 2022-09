Torna in presenza la Camminata dell’Amicizia: in tanti a Bosisio

Tre i testimonial dell’edizione 2022: i campioni mondiali Nicolò Martinenghi e Antonio Fantin e il dottor Piccinini

L’iniziativa, promossa da La nostra Famiglia, è giunta alla 47esima edizione

BOSISIO – Dopo due anni di camminate “virtuali” dovute all’emergenza sanitaria, è tornata finalmente in presenza la camminata dell’amicizia, la tradizionale manifestazione, giunta alla 47esima edizione, promossa per promuovere e sostenere le attività de La nostra famiglia di Bosisio Parini.

Tantissime le persone, dagli sportivi più allenati ai semplici camminatori, che hanno voluto partecipare all’evento sportivo, presentandosi questa mattina, domenica, alla partenza, fissata al campo di motocross con orario libero dalle 8 alle 9 per garantire un accesso fluido e senza assembramenti.

Due i percorsi, entrambi ad anello, previsti sui 7 e 12 km da percorrere al motto “Osservate come è stupendo vivere nell’amore”.

Tre i testimonial d’eccezione per questa manifestazione ludico sportiva: Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana ai Mondiali di Budapest, oro nei 50 e nei 100 agli Europei di Roma; Antonio Fantin, campione nei 100m stile libero ai Giochi paraolimpici estivi di Tokyo 2020, nonché sette volte campione mondiale e otto volte campione europeo e il dottor Luigi Piccinini, responsabile dell’Unità di riabilitazione Funzionale dell’IRCCS Medea – La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, che lavora in ambito medico per l’inclusione e integrazione dei bambini con disabilità grazie allo sport: i suoi progetti in collaborazione con il Politecnico di Milano si sono infatti aggiudicati il premio #BeInclusive per l’inclusione sociale nello sport assegnato dalla Commissione europea, categoria Breaking Barriers.

Come sempre la Camminata dell’Amicizia sostiene le attività di cura, ricerca e riabilitazione del Polo di Bosisio Parini e i progetti di Ovci- La nostra famiglia nei Paesi in cui è presente: in particolare quest’anno il ricavato verrà destinato alle attività di Juba in Sud Sudan.

