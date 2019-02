Anche Olginate ricorda il grande Fabrizio De Andrè nel ventennale della sua morte

Due le proposte in programma: il 17 concerto al Circolo Arci, il 22 concerto con gli Area Faber al Jolly

LECCO – Sono numerose le iniziative organizzate in tutta Italia per ricordare Fabrizio De Andrè e Olginate non è da meno.

Due le proposte in programma a ridosso del 18 febbraio, data di nascita del cantautore genovese.

L’assessorato alla cultura, in collaborazione con il Circolo Arci di Olginate, ha organizzato per domenica 17 febbraio, ore 21, il concerto “Oltre i cancelli, gli orti e le strade”. Ingresso libero presso il Circolo Arci di piazza Roma.

Venerdì 22 febbraio, invece, al cinema Jolly alle ore 21, la band Area Faber presenterà i più noti brani del celebre cantautore con arrangiamenti firmati PMF.

Nel 2011 la band Nowhere Now here, da anni impegnata a portare nei locali la musica progressive degli anni 70 (Area, Genesis, Banco, Pfm, Orme…), decide di cambiare nome ed impegnarsi in un nuovo progetto.

L’idea è quella di fare un tributo a Fabrizio de André dando però importanza anche a musica e arrangiamenti. E’ così che decidono di esplorare a fondo e studiare nel dettaglio il doppio album live del Faber accompagnato dalla Premiata Forneria Marconi.

Ci vuole un anno di lavoro per trovare le giuste sonorità e soprattutto il giusto spirito per ridare vita a questo connubio perfetto tra parole e musica.

Gli sforzi vengono poi ripagati con numerosi concerti in piazze e teatri del nord Italia e della Svizzera con un pubblico sempre entusiasta di poter fare un tuffo nel passato e lasciarsi emozionare dalle parole di uno dei più grandi cantautori italiani e battere le mani sui fantasmagorici arrangiamenti della Pfm.

Gli Area Faber

Emanuele Panzeri: chitarra acustica e voce

Damiano Menaballi: basso e voce

Renata Menaballi: tastiere e voce

Massimo Deo: chitarra acustica ed elettrica

Alberto Freddi: violino

Carmelo Vitello: batteria

Per tutti gli appassionati di musica questa è una grande occasione per trascorrere una bella serata. Ingresso 5 euro.