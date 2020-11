Garlate. 31 i positivi, nessuno è grave. Una nuova classe in quarantena

Il punto della situazione del sindaco Giuseppe Conti

“Nessun caso grave. Un’altra classe della primaria in quarantena”

GARLATE – Il sindaco di Garlate Giuseppe Conti ha aggiornata la cittadinanza sulla situazione del covid in paese.

“Nell’ultima comunicazione Ats e Prefettura informano che sono 31 i garlatesi che hanno contratto il covid19 – ha scritto ieri, mercoledì -. La grande maggior parte è a casa, solo due sono ricoverati in ospedale. Non ci sono notizie di casi gravi. Un’altra classe della primaria, la prima, va in quarantena per un caso di positività al suo interno. Nei prossimi giorni finirà invece il periodo di quarantena delle altre due classi che ora hanno le lezioni sospese”.