“Garlate. Un paese da scoprire”, appuntamento il 13 settembre

Un nuovo evento al posto della Festa delle Corti (rimandata al 2021)

Tour guidato alla scoperta delle corti, dei vicoli, delle ville e delle tradizioni di Garlate

GARLATE – La 29° Festa delle Corti è rimandata al 2021 ma nel weekend tradizionalmente dedicato alla storica manifestazione, a Garlate si svolgerà un nuovo evento “Garlate. Un paese da scoprire” in grado di coniugare cultura e sicurezza.

Verrà proposto un tour guidato alla scoperta delle corti, dei vicoli, delle ville e della tradizione di Garlate. La visita si snoderà per le vie del paese e durerà 1h30′, concludendosi al Museo della Seta Abegg per una ulteriore mezz’ora. Il biglietto di ingresso della manifestazione darà tuttavia la possibilità di accedere al Museo della Seta Abegg fino a fine anno, dando modo a chi volesse gustarsi con più tranquillità questo piccolo gioiello di tornare in un momento diverso.

Per partecipare alle visite guidate è obbligatorio iscriversi sul sito www.museosetagarlate.it ed è richiesto un contributo di 5 euro da pagare in loco il giorno della manifestazione che si terrà nella sola giornata di domenica 13 settembre dalle 10.00 alle 17.30 (una visita al mattino, nel pomeriggio partenza ogni 15 minuti).

Le visite si svolgeranno anche in caso di lieve maltempo.

“Garlate Un paese da scoprire” è una proposta molto diversa dalla tradizionale Festa delle Corti. Non ci saranno infatti animazioni, spettacoli, punti di ristoro e bancarelle. Ma ci sarà molto da vedere e da scoprire. Le corti e i palazzi di Garlate non saranno la splendida cornice di una Festa, ma diventeranno i protagonisti della manifestazione, facendosi ammirare in tutta la loro bellezza ricca di storia. Un’occasione unica per conoscere le tante ricchezze che si annidano in ogni vicolo e in ogni facciata del paese e che spesso passano inosservate a sguardi frettolosi.

Anche quest’anno a sostenere l’impegno dell’Amministrazione Comunale e della Biblioteca, si affiancheranno tanti volontari e associazioni garlatesi (Tramm, Librando, Avis, Protezione Civile) che si occuperanno di accompagnare i visitatori alla scoperta del paese e di assicurare lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza.

GARLATE UN PAESE DA SCOPRIRE