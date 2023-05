In 500 per la tradizionale Camminata Solidale tra Olginate e Valgreghentino

Un buon numero di partecipanti nonostante il tempo incerto e la concomitanza con altri eventi

La manifestazione coinvolge tutte le associazioni dei due paesi impegnate per raccogliere fondi da donare al territorio

OLGINATE – Nonostante il brutto tempo ci abbia messo lo zampino, si è svolta stamattina (domenica 14 maggio) la tradizionale Camminata Solidale organizzata da Avis e Aido Olginate-Valgreghentino e dalle Pro Loco dei due paesi insieme alle altre numerose associazioni del territorio. La camminata non competitiva a passo libero (due i percorsi, uno di 7 e l’altro di 14 chilometri) ha attraversato le strade di Olginate e Valgreghentino con partenza per tutti dal palazzetto di via Campagnola.

“Siamo giunti alla 12^ edizione della nostra manifestazione – ha detto Antonio Sartor di Aido -. Abbiamo raggiunto i 500 concorrenti al via, ma il numero sarebbe potuto essere anche maggiore se non ci fosse stata la concomitanza con altre manifestazioni sul territorio. E anche il tempo, purtroppo, non ci ha aiutato. La finalità di questa manifestazione è sempre la stessa: raccogliere fondi da donare in beneficenza sul territorio di Olginate e Valgreghentino”.

“Attorno a questa manifestazione c’è sempre molta partecipazione e credo che la cosa più bella sia vedere tutte le associazioni collaborare unite – ha detto il sindaco di Olginate Marco Passoni -. Mi auguro si possa continuare così e che i numeri possano crescere sempre di più anche se quest’anno il meteo e la sovrapposizione con altri eventi non ci hanno aiutato”.

“Nonostante il tempo incerto, abbiamo avuto un buon numero di partecipanti – ha sottolineato Sergio Gilardi della Pro Loco Olginate -. Un ringraziamento particolare a Aldo Innocenti che ha tracciato i due percorsi della camminata, purtroppo per cause di forza maggiore non abbiamo potuto fare quello da 21 km. Un grosso ringraziamento a tutte le associazioni di Olginate e Valgreghentino che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione”.

La cosa più importante è che stata una mattinata di festa per tutti i partecipanti che hanno potuto passare qualche ora insieme facendo del bene!