Lario Reti Holding: completato il collegamento tra l’ex serbatoio Villa e il serbatoio Vergano

I lavori, del valore di 340 mila euro, hanno incluso anche il rinnovo della rete idrica nelle vie circostanti

Gli intervento sono finanziati dai fondi PNRR

GALBIATE – Lario Reti Holding ha completato nel comune di Galbiate il nuovo collegamento tra l’ex serbatoio Villa e il serbatoio Vergano, accompagnato dalla sostituzione della rete idrica nella località Vergano, lungo le vie Lunga, De Gasperi, Brianza e verso Colle Brianza.

Le altre attività hanno incluso la realizzazione di una cameretta di riduzione per regolare la pressione lungo via Manzoni e via Scaletta, la posa di circa 3 km di tubazioni in polietilene (PEAD) e la predisposizione degli allacciamenti per le varie utenze lungo il percorso.

La società spiega: “Il PEAD è un materiale che minimizza l’usura e le perdite. Sono state inoltre installate alcune saracinesche di sezionamento per gestire meglio la pressione della rete idrica, assicurando un funzionamento ottimale e una protezione superiore della rete”.

Inoltre, la società precisa: “Successivamente, è stato installato un nuovo gruppo di pompaggio presso l’ex serbatoio Villa, che ha beneficiato anche di interventi di ristrutturazione. Sono stati installati tre idranti e posizionate alcune saracinesche di sezionamento della rete, migliorando la gestione della pressione e riducendo l’usura delle tubazioni”.

L’intervento, del valore di 340 mila euro, è stato interamente finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR. In conclusione, la società afferma: “Questo progetto, avviato a febbraio 2024, segna un passo importante verso il miglioramento della rete idrica locale, assicurando un servizio più efficiente e affidabile per tutti i residenti e garantendo una qualità idrica superiore per gli insediamenti attuali e futuri nella zona”.